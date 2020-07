AMLO felicita a EU por 4 de julio; Landau agradece y borra tuit

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al pueblo de Estados Unidos por el aniversario 244 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

"Hoy se conmemora un aniversario más de la Independencia de Estados Unidos de América. Felicidades a su pueblo y a su gobierno", tuiteó el mandatario.

"La próxima semana me reuniré en Washington con el presidente Donald Trump", escribió.

Hoy se conmemora un aniversario más de la Independencia de Estados Unidos de América. Felicidades a su pueblo y a su gobierno.



La próxima semana me reuniré en Washington con el presidente Donald Trump. pic.twitter.com/2UE3aSFFb0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2020

Landau, agradece y borra

El embajador de Estados en México, Christopher Landau, agradeció vía Twitter la felicitación a López Obrador y afirmó que lo esperaría en Washington para celebrar.

Sin embargo, a los pocos minutos borró su tuit.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que se haría la prueba de la covid-19 si la Casa Blanca lo exige como protocolo para su reunión con Donald Trump el próximo miércoles.

"Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos, como lo tenemos que hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, no me niego", expresó en conferencia mañanera.

Los días 8 y 9 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primer viaje de estado a Washington donde tendrá un encuentro con su homólogo Donald Trump y para ayudar a los preparativos de esta visita, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau dio a conocer a través de sus redes sociales que viajará desde este viernes para iniciar con los detalles de la reunión.

A través de su cuenta de Twitter, el diplomático estadounidense expresó que ''será un gran honor darle la bienvenida a AMLO en su primer viaje al exterior durante su mandato''.

Landau prometió tratar de enviar imágenes del encuentro entre los mandatarios, en lo que llamó ''un vistazo detrás de escena''.