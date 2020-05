AMLO exhibirá y vetará a empresas que incumplan con Tren Maya

Las empresas que trabajan en la construcción del Tren Maya serán reconocidas en la placa de inauguración, siempre y cuando se concluya en tiempo y forma, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera, el mandatario dijo que en caso de que las constructoras incumplan no recibirán más contratos de su gobierno y serán exhibidas en su conferencia

"Si quedan mal aquí mismo se va a dar a conocer, cuando menos en México, no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el Gobierno".

López Obrador, dijo que hablará con los directivos de las constructoras para que no se detengan las obras y se cumpla con el presupuesto pactado, pues el regreso a una ''nueva normalidad'' también implica que no haya empresas irresponsables.

"Nada de que faltaron ingenieros, nos faltó equipo, no pudimos avanzar, nada de que no se cumplió la meta de avance en el año, pero 'vamos a cumplir, vamos a terminar el próximo año, a mediados de año', no. Es cumplir cabalmente, esa también es una nueva normalidad, es el regresar a la nueva normalidad, nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay Gobierno federal corrupto, así como no se pide moche para entregar las obras, no hay influyentismo, así como hay piso parejo, no hay soborno, igual las empresas", señaló.

El presidente contempla dar el banderazo de las obras entre el 30 y 31 de mayo, pero comentó que esto dependerá de las recomendaciones de los especialistas de salud y las medidas de sanitarias implementadas ante la pandemia.





Con información de Reforma

(Karla Alva)