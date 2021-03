AMLO está mal informado, le revira Rosario Robles desde la cárcel

La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, ofrecerá declararse culpable y buscará procedimiento abreviado del juicio por la denominada Estafa Maestra.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que Robles Berlanga no podría tener juicio abreviado si no aceptaba la reparación del daño, la exfuncionaria de la Ciudad de México y federal tuiteó:

"Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño. Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es".

El miércoles, la extitular de Sedesol y Sedatu ya había hecho una primera propuesta en la que aceptó declararse culpable y recibir una pena de tres años de prisión, pero ésta no fue aceptada por la FGR.

El 26 de febrero pasado, al no llegar a un acuerdo, la Fiscalía General de la República y la defensa de Rosario Robles acordaron una continuación de audiencia para el próximo 26 de marzo a las 10:00 de la mañana. Durante la audiencia que se llevó a cabo a través de una videoconferencia, la fiscalía sostuvo que la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación "se presentó inflexible a condonar la reparación del daño", que asciende a más de cinco mil millones de pesos a través de supuestos contratos a universidades y dependencias estales.

La defensa de Rosario Robles asegura que la reparación del daño no es adecuada. La fiscalía dijo que no hay interés para que sus superiores jerárquicos acudan al reclusorio, pero que estarían atentos a la propuesta de la defensa para poder llegar a un posible acuerdo.

Durante la audiencia de Rosario Robles, el Ministerio Público mencionó al juez que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, ya que la exsecretaría no aceptó la propuesta que hizo la FGR para la reparación del daño.

Robles Berlanga permanece recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019, cuando un juez determinó que tenía las capacidades económicas y contactos para evadir la justicia.

La FGR pide una sentencia de 21 años, el pago de los más de cinco mil millones de pesos que supuestamente se desviaron de la Sedatu y Sedesol, así como el pago de una multa de tres millones de pesos.

En días previos, la FGR negó cualquier beneficio legal a Rosario Robles para obtener su libertad condicional, por lo que seguirá en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.