"AMLO está combatiendo la corrupción": Miguel Alemán Velasco

Para el exgobernador de Veracruz y empresario Miguel Alemán Velasco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está siendo "muy derecho" y combatiendo la corrupción como nunca antes.

En entrevista con El Universal, Alemán Velasco señaló que una parte del sector empresarial ha reaccionado y se ha molestado por un gobierno que está honrando los compromisos y el trabajo de López Obrador.

"Están poniendo las cosas en orden. Había gente que debía miles de millones de pesos en impuestos y se le daba facilidades o se le condonaba. Allí es donde no funcionaba el gobierno. Había arreglos económicos con otras autoridades, de otro tipo. y ahora eso está m uy castigado. Ahora veo que están cumpliendo los funcionarios y, por lo tanto, hay que cumplir nosotros los ciudadanos", dijo.

Y agregó: "Efectivamente el gobierno está siendo muy derecho y no anda por caminos chuecos. No hay ´arreglitos´, las cosas se hacen como se deben hacer. Lo que está por escrito se honra también y, obviamente se están quejando, como no me quejaría y me quejo, de que hay pagar los impuestos, o de otra manera te congelan las cuentas".

Por esto, exhortó al sector empresarial a seguir invirtiendo en el país para empujar la recuperación a causa del golpe económico por el Covid-19.

Se está corrigiendo la situación financiera de Interjet

El veracruzano informó que, la llegada de nuevos socios a Interjet responde a que se está corrigiendo la situación financiera de la empresa, con el pago en los adeudos a trabajadores y cubriendo impuestos pendientes.

Desde el pasado miércoles, Alejandro Del Valle y Carlos Cabal Peniche, encabezan al grupo de inversionistas que adquirieron el 90 por ciento de las acciones de Interjet, luego de que la Secretaría de Gobernación informara que se logró el inicio de los acuerdos entre la aerolínea y los trabajadores ante la falta de pago y cancelación de vuelos del pasado fin de semana.

Ante esto, Alemán asegura que la aerolínea no se va a la quiebra y que la llegada, y que este nuevo cambio puede corregir sus problemas financieros y de misma forma, la participación accionaria de la familia Alemán cambia en Interjet.

"¿Ahora cómo se asegura el futuro de la empresa?, pues con socios que toman el número de acciones que crean conveniente. Quedarse con 10%, una cosa pequeña. para que no vaya a fallar nada de ingresos y podamos, el día de mañana, entrar a la Bolsa. Allí tenemos la facilidad de créditos y otros ingresos que son muy importantes", comenta.

Ante el problema, el empresario reconoce que en los últimos días se generó malestar entre los usuarios por la cancelación de vuelos, pero asegura que se cuenta con recursos para pagar a los trabajadores y aseguró que se les ha pagado al 100 por ciento hasta este mes, teniendo también, cubiertos los que siguen.