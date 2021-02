AMLO es un presidente feminista, ha actuado de la manera correcta: Monreal

Antes de que comenzara la Sesión Ordinaria, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República habló sobre el paro #UNDÍASINMUJERES que se llevará a cabo el 9 de marzo y aprovechó para defender la postura que ha tenido el presidente de México ante los feminicidios en el país.

“La convocatoria de mujeres me parece normal frente a los acontecimiento de los últimos años. Por ello reitero que en el Senado de la República, se debe dejar libre a las mujeres que quieran expresarse el día 9, y no habrá ninguna represalia de tipo administrativo ni descuentos ni contarán para su bitácora laboral”, mencionó el senador.

El motivo que mueve este paro convocado por las mujeres es debido a la violencia de género y feminicidios que se han presentado recientemente en México, por lo que Monreal fue cuestionado sobre las declaraciones en las que el presidente López Obrador considera que detrás de este movimiento está el PAN, está la derecha y los conservadores.

Creo que el presidente ha estado actuando de manera correcta y en razón de lo que ha sido él como luchador social, como un hombre que en los hechos ha respetado a las mujeres, las ha promovido e impulsado en su movimiento

“En los hechos, el presidente ha honrado su carácter de ser un hombre justo. No creo que sea una actitud de estarle reclamando el que se defienda o el que exprese una posición política frente al 9 de este mes de marzo”, agregó.

Además, el senador Monreal aseguró que AMLO siempre ha respetado a la mujer, pues impulsó a muchas mujeres en Morena, por lo que lo consideró una hombre feminista a pesar de que a algunos no les ha gustado el lenguaje que ha utilizado ante los feminicidios.

El presidente sí es un hombre feminista porque en los hechos es lo que más conviene. Nada ganas con tener un discurso y en tu casa actúas de manera distinta o en tu oficina actúas de manera distinta o en tu trabajo actúas de manera diferente a lo que expresas en el discurso

“Yo he visto a Andrés Manuel López Obrador un hombre congruente, con lo que dice y con lo que hace”, añadió.

Hay que recordar que en semanas anteriores al ser cuestionado sobre el tema de feminicidios en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su molestia, pues en tono enojado, el mandatario mexicano ha buscado dejar claro que a su gobierno sí le importan las mujeres que son víctima de la violencia e, incluso, se pronunció en contra de una propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien pretendía desaparecer el delito de feminicidio argumentando que es muy difícil de probar.

"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", declaró en una conferencia mañanera.



(María José Pardo)