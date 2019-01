AMLO es retado por una mujer en el aeropuerto

REDACCIÓN 03/01/2019 08:25 p.m.

Luego de su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue increpado por una mujer colombiana, quien le reclamó el no hacer nada frente a la dictadura que vive Venezuela.

¿Por qué no hay una posición con la dictadura de Venezuela, si usted sabe que estamos sufriendo? Y lo sabe. ¿Cómo nos va a ayudar?", preguntó la mujer que en Twitter se hace llamar Cris García.

Ante este cuestionamiento, el presidente respondió: "No me meto en asuntos de otros países".

Pero la dama continuó su reclamo: "Estamos de acuerdo. A mí me encanta que usted se ha acercado a las personas, pero usted tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Y usted no puede ser indiferente a eso, porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, presidente. La indiferencia también mata, presidente".

Cabe mencionar que en los comentarios al Twitter de Cris García no se hicieron esperar los reclamos, insistiendo en que el presidente de México no tiene por qué resolver los problemas de otros países.

