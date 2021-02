AMLO es peor que un "nini", asegura Meade

"Éste es un López que le tomó 14 años terminar la carrera, éste es un López que lleva 12 años sin trabajar y decía yo: “Es un “nini”, ni estudia, ni trabaja”. Pero me equivoqué, porque es peor que un “nini”, no solamente no estudia y no trabaja, sino que además destruye, confronta y divide", apuntó.