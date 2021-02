AMLO es como un niño chiquito en la primaria: Felipe Calderón

Me apena mucho como mexicano tener un presidente de la República que, como niño chiquito en la primaria, se dedica a ponerle apodos a sus compañeros. Me divierten sus puntadas, pero no me parece que sea el papel de un presidente. Lo que debe de hacer es cumplir la ley, hacer la tarea que le corresponde que es proteger a los mexicanos de problemas de inseguridad, empleos, crecimiento económico, que no se tiene", dijo Felipe Calderón, en entrevista con el diario El Universal.