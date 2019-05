AMLO eres el presidente no un "apaciguador": Fox

REDACCIÓN 31/05/2019 06:49 p.m.

Vicente Fox le pidió a Andrés Manuel López Obrador asumir el papel de presidente y no de "apaciguador", esto ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aplicar un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos, como medida para frenar la migración ilegal, y de no dar resultados, éste irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un 25 por ciento.

Por ello el expresidente panista aseguró que Trump "es un abusador" no un negociador, por lo que consideró urgente que el gobierno federal ponga límites, proteja a su nación y que, López Obrador aplique las estrategias correctas y "no palabras y más palabras".

López, eres el presidente, no un apaciguador, representas al país queramos o no, estamos frente a un problema y hay que resolverlo bajo términos de humanismo, de respeto, pero también de pragmatismo y de una economía que ahora se pone en crisis

Fox Quesada también dijo que el amago del mandatario estadounidense sobre aplicar gravámenes a las importaciones mexicanas "no es negociable" con frenar el fenómeno migratorio, por lo que se deben resolver ambos asuntos.

"Trump es un abusador, no un negociador, México necesita poner limites y proteger a su nación. López necesita estrategia, no palabras y más palabras debido a esta amenaza de subir aranceles, no es negociable una cosa por otra, resolvamos una y la otra, ese es el mejor camino para México", dijo a través de un tuit.

