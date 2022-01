AMLO envía mensaje tras derribo de su estatua en Atlacomulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y dijo que quiere mucho a quienes colocaron su estatua que fue derribada en Atlacomulco, Estado de México, pero llamó a los mexicanos a no hacerle ese tipo de homenajes. "Para qué quiero estatua, si tengo al pueblo", expuso.

?? #VIDEO | El presidente @lopezobrador_ agradece por la iniciativa de los pobladores de #Atlacomulco de hacer una estatua, pero reitera que no quiere su nombre en calles ni escuelas: "No quiero nada de eso" https://t.co/CvrWwWCQk8 pic.twitter.com/osvTz6jRzw — La Silla Rota (@lasillarota) January 3, 2022

"Que tomen en cuenta de que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas, mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces", agregó el mandatario.

"Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese yo convencido, como no me consultaron ellos mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho es secundario, lo importante es decirles que no se sientan mal, que les agradezco mucho sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso", remarcó.

LA BREVE HISTORIA DE LA ESTATUA DE AMLO EN ATLACOMULCO





La estatua del presidente de México recién desvelada en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, fue derribada la madrugada del sábado.

La estatua fue desvelada, el 29 de diciembre pasado, por el alcalde de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto antes de finalizar su administración el 31 de diciembre.

La efigie del presidente mexicano fue colocada en la plaza principal del citado municipio, que destaca por ser un lugar de donde han surgido políticos de renombre, pertenecientes al exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018),

En imágenes difundidas en redes sociales, la escultura, diseñada en cantera rosa y de 1.8 metros de altura, aparece en el piso, frente a la base que la sostenía pero sin cabeza ni piernas.

También se aprecia que la base, de concreto, se mantiene con la placa en la que estaba grabada "Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México 2018-2024".

A inicios de septiembre y ante un debate sobre estatuas, el mandatario mexicano aseguró que "ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades".

Y precisó que "en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente".

La figura fue elaborada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán y, de acuerdo con informaciones, tuvo un costo de 50,000 pesos, que según el propio alcalde él pagó.

"Honor a quien honor merece. El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber. (Henri Lacordaire)", escribió en redes sociales el alcalde al tiempo que publicó fotografías de la estatua a media semana.





(Luis Ramos)