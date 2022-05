AMLO enfrentará amparos contra el Tren Maya

El presidenteAndrés Manuel López Obrador, dijo este martes que enfrentarán los amparos en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya y acusó a "pseudoambientalistas" de promoverlos.

"Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles", precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador se refirió así a un nuevo amparo otorgado por un juez, esta vez a la asociación Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya.

La orden prohíbe que las obras relacionadas con el emblemático proyecto continúen con sus actividades ya sea de construcción, infraestructura, destrucción o remoción, en esta zona.

El mandatario acusó que quienes promueven esos amparos no son ejidatarios sino los pseudoambientalistas. "Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes", dijo.

López Obrador defendió además el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

"Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo", afirmó.

Y dijo que nadie quiere destruir el medioambiente. "A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal", insistió.

Y reiteró que los amparos están en el tramo de Cancún a Tulum, muy turístico, pues ahí es "donde está el dinero", argumentó.

"Reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero?", cuestionó.

Reiteró que la obra se va a inaugurar en diciembre de 2023 y señaló que su deseo es que el tren de pasajeros regrese a México, tal como existe en otros países del mundo.

Finalmente, expresó que la obra beneficiará a toda Centroamérica.

"Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica se van a beneficiar con el tren. En Guatemala se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala", afirmó.













kach