AMLO elude postura en torno al aborto

El presidente Andrés Manuel López Obrador eludió una postura federal con respecto a la despenalización del aborto por lo que propuso que podría ser sometida a una consulta popular, esto luego de explicar que es una decisión que corresponde a las mujeres y es algo que no se debe de tomar desde las estructuras del poder; esto generó diversas reacciones poco favorables entre la sociedad.

Señaló que las consultas ciudadanas son un mecanismo que puede ser vinculante en "temas polémicos" como este.

"Es una decisión que tomaron en Argentina, en el caso de México nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres, y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta y en temas muy polémicos, lo mejor es siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres que decidan con libertad, pero que no se imponga nada, el mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista pues es el método democrático eso es lo que siempre yo he sostenido", dijo.

Asimismo, afirmó que su postura es que en temas así hay puntos de vista distintos porque en la democracia no hay un pensamiento único.

LAS REACCIONES

Sin embargo, lo dicho por el presidente generó diversas reacciones, muchas de ellas poco favorables pues reclamaron al mandatario federal que considere someter a consulta un derecho.

Con respecto a dichos de @lopezobrador_ s/ #AbortoLegal

1. Los derechos NO se ponen a consulta, el Estado los GARANTIZA

2. Al legislativo le toca despenalizar y legalizarlo

3. Se trata de reconocer derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo#SeraLeypic.twitter.com/BhMj2Zqw8d — Martha Tagle (@MarthaTagle) December 31, 2020

No, señor presidente, los derechos NO se consultan. Eso no es democracia participativa.



Ahora que sí en serio quieren someterlo a consulta, va, pero que participen SOLO las mujeres en edad reproductiva en todo el país.



Tarde o temprano, y a pesar de l@s conservadores,#SeráLey?? — José Manuel Azpiroz (@jmazpiroz) December 31, 2020

Los derechos NO son proyectos de Infraestructura que deban someterse a consultas.

El derecho a decidir es un tema de justicia social.

Las feministas mexicanas tienen de frente un reto mayor ante postura conservadora del presidente.

En eso toda mi solidaridad y apoyo. #SeráLey — Genaro Lozano ?? (@genarolozano) December 31, 2020

Cuando una reforma el interesa a AMLO, mueve su maquinaria de concensos apresurados, sin chistar. Pará todo lo demás, incluida la legalización del aborto, los derecho y la aplicación de la ley, tenemos consultas inventadas.



La 4T solo es racional con arreglo a fines políticos. — Pablo Bernardo ?? (@PabloHdzJ) December 31, 2020

Que AMLO acuse a todo el que se cruce en su camino de conservador, al mismo tiempo que sugiera poner a consulta el derecho al aborto, es una payasada. — Wenceslao Bruciaga (@distorsiongay) December 31, 2020

AMLO y el aborto, una vez más. Y otra. Y otra. Y otra... pic.twitter.com/ds8kb5VJOv — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) December 31, 2020

El presidente más feminista de la historia y que se autodefine como "liberal" quiere que se someta a consulta el derecho a decidir de las mujeres. #AbortoLegalSeguroYGratuito pic.twitter.com/xSuQGzAkNc — Avi ???? (@avieu) December 31, 2020

DESPENALIZAN ABORTO EN ARGENTINA: EL CONTEXTO EN MÉXICO

La madrugada del miércoles 30 de diciembre el Senado argentino aprobó la despenalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Argentina se convirtió en uno de los primeros países en despenalizar el aborto a nivel nacional en América Latina, pues en otros paises latinoamericanos este derecho está permitido parcialmente, como es el caso de México.

Solamente en la Ciudad de México, desde 2007 y en Oaxaca desde septiembre del 2019 se puede interrumpir legalmente un embarazo, hasta las 12 semanas de gestación.

Aunque desde 2005 se aprobó la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046) que garantiza a las mujeres víctimas de toda violación el derecho al aborto y atención médica en todo el país, no se cumple debido a las deficiencias en las instituciones de salud y posturas conservadoras.

La despenalización del aborto fue uno de los temas de campaña de Morena, bancada que logró ganar en 20 estados del país. El gobierno de la Cuarta Transformación sólo ha logrado la despenalización del aborto en Oaxaca y el avance en los otros estados ha sido lento.

fmma