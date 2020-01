"AMLO dijo que el Insabi iba a ser gratis que cumpla su palabra"

Los familiares de pacientes que son atendidos en el Hospital Juárez de México tienen muchas dudas sobre los cambios que hay en el sistema de salud con la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar, señalan que falta claridad y critican que la atención médica continúa costándoles.

"Siguen cobrando y el señor (Andrés Manuel) López Obrador dijo que eso ya se iba a acabar y que iba a ser gratuito todo, y pues no, sigue en las mismas condiciones, se sigue pagando. Entonces, ¿dónde está la palabra de López Obrador?", cuestiona Jesús Urbán, quien tiene a su hermana hospitalizada.

Explica que su hermana está entubada en Terapia Intensiva por neumonía. Ella contaba con su póliza del Seguro Popular, la cual sí les están haciendo válida en este hospital, pero aún así han tenido que pagar alrededor de 4 mil pesos.



Le preocupa que esta cantidad va a subir, ya que su familiar está sedada y permanecerá más días en este hospital antes de que la den de alta. Además, indica que ha tenido que comprar algunos medicamentos y materiales, porque no tienen todo lo necesario para atenderla.

Mientras espera afuera del nosocomio, sentado en una de las jardineras, recuerda que el presidente también ha dicho que en el Sector Salud van a contar con todos los medicamentos que se necesitan y que van a ser gratuitos; sin embargo, dice que están en las mismas condiciones.

Por eso, Jesús hace un llamado al presidente López Obrador: "Que sea leal en su palabra, que realmente cumpla con lo que dice, tanto de los medicamentos como de que no cobre. Ahora, dicen que lo hacen (cobrar) nomás por lo que se necesita, pero tendría que estar todo, supuestamente".

Aunque destaca que la atención que ha recibido su hermana es buena, pide que los servicios sean gratuitos para toda la población, ya que "uno como contribuyente paga sus impuestos, yo trabajo por mi cuenta, pago impuestos, entonces, debe ser recíproco, si uno cumple dónde está todo ese dinero".

El Hospital Juárez de México es uno de los seis hospitales de referencia que hay en la Ciudad de México, igual que el Hospital General de México Eduardo Liceaga, en donde se dio a conocer que habrá reembolso para los pacientes a quienes se les cobró a partir del 2 de diciembre.

El Instituto de Salud para el Bienestar inició operaciones el pasado 1 de enero, en medio de controversia por el alza en cuotas y el cobro de la atención. Posteriormente, la Secretaría de Salud informó que sólo brindará servicios para el primer y segundo nivel, es por eso que Jesús ha tenido que pagar por la hospitalización de su hermana.

Este lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró que "A mediano plazo que nos interesa, que toda la atención de salud sea sin costo para el paciente, la familia que solicita los servicios de salud. Cómo se va a lograr, se necesitan dos cosas, una es que exista una modificación de los Institutos Nacionales de Salud y la otra un proceso que planeamos desde 2019, y ya está en curso en sus distintas fases, que es una transferencia de financiamiento para que estos institutos puedan tener solvencia en el día a día y que puedan cubrir las necesidades".

Sin embargo, por el momento la atención continúa teniendo una cuota de recuperación en estos hospitales de referencia que forman parte de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, como el Juárez de México.

Delia Márquez también tiene a su hermana hospitalizada por neumonía aguda grave y señala que hasta ahora su familia ha gastado alrededor de 10 mil pesos en los procedimientos que le han realizado en el Hospital Juárez de México.

Lo que más le preocupa es que cuando su familiar necesita un estudio, tienen que pagar antes para que se lo realicen, de lo contrario no se lo hacen, y eso implica que tengan que conseguir dinero lo más rápido posible.

"Yo siempre le pido a Dios por todos, hasta por los que no conocemos. Lo que sí miro mal es que aquí si no traes suficiente dinero, cuando uno viene de lejos y te mandan hacer un estudio, no se lo hacen, eso me parece muy triste", enfatiza.

Al ser cuestionada sobre su opinión del Insabi, Delia dice que no entiende mucho la situación y que no sabe si estará mejor, pero le pide al presidente: "Que apoye a los enfermos, porque a veces tenemos bajos recursos, que apoye a los viejecitos, porque parece que no, pero habemos mucha gente que estamos muy pobres y no hay recursos para eso".

