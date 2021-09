AMLO dice que su gobierno no es "pelele" de EU en tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su gobierno no se deja "presionar" por nadie y que no es "pelele" ni "empleado" del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.

"No aceptamos presiones de ningún Gobierno, México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del Gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo", aseguró el presidente.

López Obrador dijo lo anterior en respuesta a un mensaje al historiador Lorenzo Meyer, quien en Twitter expuso que México debe estar frente a fuertes presiones de Washington en el tema migratorio.

"Nuestro Gbno. manda barcos de su armada con ayuda a Haití pero también manda al INM y a la Guardia Nacional impedir, incluso a golpes, que haitianos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción", escribió Meyer.

Nuestro Gbno. manda barcos de su armada con ayuda a Haití pero también manda al INM y a la Guardia Nacional impedir, incluso a golpes, que haitianos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción — Lorenzo Meyer (@DrLorenzoMeyer) September 7, 2021

La represión de estas caravanas por parte de agentes de seguridad, como la Guardia Nacional, ha sido muy criticada por defensores de derechos humanos, y se produce en medio de una fuerte ola migratoria, sin precedente en años, en la región.

"Nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior", aseveró el mandatario, quien negó recibir presiones de su vecino del norte.

Y reafirmó: "México es un país independiente, soberano".





AYUDA EN HAITÍ





El presidente indicó que se está apoyando a los haitianos en su país de origen, pero se les dificulta enviar ayudas y recursos porque ha habido disturbios.

"Es muy triste lo de Haití porque es pobreza, es violencia, afectación por sismos. Es una situación muy difícil", afirmó López Obrador, que recordó que ya se han enviados despensas y medicinas.

Negó que haya una "doble discurso" en México en materia migratoria.

Y aseguró que los agentes de migración no van armados, reiterando su argumento sobre la importancia de que los migrantes se queden en el sur del país para evitar más peligros durante su travesía.

El presidente se mostró convencido que en la reunión de este jueves en Washington del Diálogo Económico de Alto Nivel habrá "buenos resultados", también en materia migratoria.





¿QUÉ LE DIJO AMLO A GERTZ MANERO?





El presidente López Obrador comentó lo que comentó en la reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero y lo que iba a decirle al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en un desayuno ayer martes.

El mandatario expresó que el mensaje es que él necesitaba un apoyo en todo lo relacionado con cuestiones políticas, la relación con los gobiernos de los estados, con el Legislativo, con el Judicial, con la Fiscalía, por lo que ahora se hará cargo el secretario de Gobernación, pues ahora necesita más tiempo para consumar la Cuarta Transformación del país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que durante la reunión que sostuvo con el Fiscal General, Alejandro Gertz, fue para presentar a @adan_augusto como Secretario de Gobernación. #yn ???? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/Q8X0VMcHdU — La Silla Rota (@lasillarota) September 8, 2021

#EnLaMañanera | "El presidente ponía a los gobernadores, diputados, senadores y hasta ministros de la corte", señala @lopezobrador_ ; también señaló que @ArturoZaldivarL no permitiría que esta práctica continuara. #yn ???? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/kC1JME7b1E — La Silla Rota (@lasillarota) September 8, 2021





AMLO LAMENTA INUNDACIONES Y SISMO





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está pendiente para actuar ante las tragedias vividas por las inundaciones en Tula, Hidalgo, y en Ecatepec, Estado de México.

"Afortunadamente ya pasó, ya es otro día el de hoy", dijo López Obrador en conferencia mañanera.

El presidente reconoció que ayer martes fue un día de riegos y de tristezas ante el desbordamiento del río Tula y la inundación del centro de esa ciudad. Lamentó la muerte de 17 personas en un hospital del IMSS y aseguró que ya atienden a familiares de víctimas.

"Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante, como siempre hemos salido (...) no siempre se está de malas, siempre está la esperanza y los mexicanos somos así, nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza y vamos hacia adelante", lanzó el presidente.

#EnLaMañanera | "Está actuando", dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el desbordamiento del Río Tula, además señaló que se está atendiendo a los familiares de las 17 personas que fallecieron en el IMSS de la región. #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/9C4N9v92G6 — La Silla Rota (@lasillarota) September 8, 2021

Por otra parte, comentó que el sismo de la noche del martes se sintió fuerte en la Ciudad de México, pero sin daños mayores; sin embargo, comentó que en Guerrero sí murió una persona por la caída de un poste.

Dijo que habló con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien le comentó que sólo hay algunos derrumbes en el estado, se suspendieron las actividades en el aeropuerto de Acapulco y no se reporta incremento de mareas.

Destacó que ayudó que sonó la alarma, funcionó, hay que reconocerlo.

#EnLaMañanera | "Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante, como siempre hemos salido", dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el #sismo del día de ayer. ?? #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/0a5XvMRt7z — La Silla Rota (@lasillarota) September 8, 2021





REALIZÓ SOBREVUELO EN TULA





El presidente López Obrador dio a conocer que ayer realizó un sobrevuelo en Tula, Hidalgo, para tomar decisiones junto al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Debido a esto no pudo asistir a un desayuno con el presidente de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación.

"El caso de Tula ayer, que yo fui allá. Terminando la conferencia me fui allá, tenía un desayuno con el presidente de la Corte, con el titular de Segob, no pude estar con ellos, fui a decirles que no iba a estar y me fui con el general Sandoval, sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar lo que se tenía que hacer", explicó.

Señaló que en Tula se mantienen trabajando el director del IMSS, Zoé Robledo; Germán Martínez, de Conagua; la titular de Protección civil, entre otros funcionarios.

Destacó que se va a ayudar en Tula y también se va a ayudar en Ecatepec, ahora se dan más apoyos que antes, aunque ya no hay Fonden.

PIDE RESPETAR DECISIÓN DE LA CORTE PARA DESPENALIZAR EL ABORTO

El presidente López Obrador aseguró que se debe ser "respetuoso de la legalidad" tras el histórico fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la penalización del aborto.

"Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Y entonces tengo que cumplir", afirmó el mandatario.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este martes inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico.

Por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del norteño estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

La decisión del Supremo solo invalida el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Este miércoles, López Obrador subrayó que no daría una postura propia sobre el tema, pero pidió "respeto" para la decisión judicial: "Yo lo que opino es que esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime y que debe respetarse".

"No debemos nosotros, en mi caso, tomar partido", subrayó el presidente.

Y agregó que "hay posturas encontradas" por lo que él, como mandatario, no debe pronunciarse "más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte".





CELEBRA CAMBIO DE ESTATUA EN REFORMA





El presidente López Obrador celebró la decisión del gobierno de la Ciudad de México de colocar una estatua de una mujer indígena donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón.

"Lo veo muy bien, lo celebro, porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico a sus culturas. Todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discrimina", señaló el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ habla sobre el retiro de la estatua de Cristóbal Colón y señala que la decisión de @Claudiashein fue la correcta. ¿Estás de acuerdo? #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/WDyH7ieK0C — La Silla Rota (@lasillarota) September 8, 2021

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció hace unos día que tras meses resguardada, la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México sería finalmente sustituida por una escultura en homenaje a las mujeres indígenas en esta avenida neurálgica de la capital.



Ante ello, López Obrador avaló la decisión porque, dijo, "hay que sentirnos orgullosos de nuestro pasado" y afirmó que quien no sabe de dónde viene no sabe para dónde va" y mantener la estatua de Colón supone reivindicar "otros hechos históricos lamentables".

El mandatario criticó a quienes han acusado al Gobierno por el cambio de lugar de la estatua, que será reubicada en el Parque América, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"No estoy desconociendo lo que se obtuvo después de la invasión pero muchas cosas buenas que tenemos los mexicanos vienen de antes de la llegada de los invasores", apuntó.

La estatua de Colón fue retirada el 10 de octubre del pasado año de su principal avenida, dos días antes de una protesta ciudadana que pretendía derribar el monumento.

Mientras que el 12 de octubre del pasado año, cuando en México se celebra el Día de la Raza o el Día de la Nación Pluricultural -como declaró el Senado en 2020-, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en dos lugares de la capital con estatuas del navegante.

Esta no es la primera ocasión en la que el actual Gobierno de la Ciudad de México retira estatuas o cambia nomenclaturas de calles dedicadas a la conquista y a la colonia española.

El pasado 27 de julio, las autoridades renombraron un espacio dedicado a la llamada Noche Triste de Hernán Cortes -por la pérdida de una batalla en 1520- como la plaza de la Noche Victoriosa, en un paso más en el afán del Gobierno mexicano en reescribir la historia de la conquista.

Semanas antes, cambió la avenida Puente de Alvarado, que honraba al conquistador español Pedro de Alvarado, por la avenida México-Tenochtitlan, antigua ciudad mexica sobre la que se levantó la actual capital mexicana.

COMPARA A QUADRI CON ABASCAL

El presidente López Obrador dijo que Gabriel Quadri es como Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox, pues da la cara y expone su posición.

Acusó a opositores de racistas y refiere que no es nada más Quadri, ya que que hay muchos que son así "de clóset" porque simulan.













(Luis Ramos)