AMLO dice que no le quitan el sueño los problemas del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le quita el sueño ninguno de los problemas que asolan al país, pues los enfrenta y trabaja -dijo- para resolverlos.

"Estoy tranquilo porque estoy atendiendo los problemas de seguridad y violencia, los problemas se atienden de frente", dijo en conferencia mañanera.

El mandatario mexicano apuntó que sólo las tragedias causadas por la naturaleza no se pueden evitar, aunque sí se pueden tomar medidas para prevenirlas y contrarrestar sus efectos.

"Yo tengo suerte en la política, siempre la he tenido", destacó sobre el papel que juega la suerte en la situación del país.





AUMENTO DE IMPUESTOS EN ESTADOS





El presidente López Obrador aclaró que si en los estados se aumentan impuestos, esto es responsabilidad de los gobiernos locales, pues se entregaron en tiempo y forma las participaciones federales correspondientes por ley.

"Si aumentan impuestos en estados es decisión de gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros, no es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos", expuso.

El mandatario mexicano rechazó que hayan reducido el presupuesto a estados y advirtió que si suben impuestos es por un problema estructural y de fondo, relacionado a un problema de deuda que arrastraban de administraciones anteriores.

AMLO PROMETE REVISIÓN DE PENSIONES





Los ahorros de los trabajadores son sagrados y serán protegidos ante cualquier problemática o crisis económica, por lo que se realiza una revisión general de las pensiones, rendimientos y montos de jubilación, indicó el presidente López Obrador.

"Vamos a revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, lo justo, una vez que se jubile y pase a retiro. Esto lo vamos a hacer, vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general, todavía no iniciamos este ejercicio, pero desde Hacienda haremos una revisión", expresó.

El mandatario federal indicó que seguirán dando facilidades para los trabajadores pueden pagar sus créditos hipotecarios, aunque por ahora no se tiene contemplado regresar los ahorros del Infonavit a los trabajadores que no obtuvieron uno.





INDAGARÁ ADEUDOS DE EMPRESAS A LA HACIENDA PÚBLICA





El presidente López Obrador ofreció investigar e informar a cuánto asciende el adeudo de algunos empresarios, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, a la Hacienda Pública federal, pero enfatizó que en el actual gobierno ya no hay condonación de impuestos.

"No hay condonación de impuestos, eso se terminó, está prohibido por la Constitución, se tiene que aplicar la ley, nada más que tenemos que ser objetivos y partir de la realidad, entonces vamos a informar sobre cuánto es en realidad esta cantidad que supuestamente se debe a la hacienda pública", dijo el mandatario federal.

En ese sentido, indicó que se realiza "un cotejo de todos estos supuestos adeudos, (para) saber si existe esta deuda a la Hacienda Pública, de cuánto es, de qué tipo de impuestos se trata, si hay litigios, porque ya escuchamos y se ha dado a conocer que existe esta enorme deuda".

Al ser cuestionado sobre un posible adeudo de Ricardo Salinas Pliego con el SAT, de 14 mil millones de pesos, López Obrador planteó: "primero nos vamos a cerciorar cuánto es para tener un dato preciso, se yo les ofrezco que va a informar sobre esto".

De acuerdo con algunos medios de comunicación, las empresas de Salinas Pliego se han resistido a pagar créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2006 por no haber pagado las contribuciones correspondientes a varias actividades financieras.

"LLEVARÁ MUCHO TIEMPO SER AUTOSUFICIENTES EN GAS"

El presidente López Obrador reconoció que llevará mucho tiempo para que México sea autosuficiente en la producción de gas y que si ahora el país no tiene este recurso se debe a que, durante muchos años, los gobiernos descuidaron por completo la extracción.

Señaló que lo mismo sucedió con la extracción del petróleo, la refinación, la petroquímica y el sector eléctrico, fueron abandonados.

En ese sentido, López Obrador señaló que en las pasadas administraciones se dio preferencia a los contratos de compra de gas, con los cuales hacían negocios para beneficiar a algunas empresas.

Añadió que ante la falta de gas, su gobierno tendrá que seguir con la importación de gas y por ello se revisaron algunos contratos que eran muy favorables para las compañías y se llegó un acuerdo con lo que se logró un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares.

"Afortunadamente ya se logró un arreglo y se tendrá gas, pero nos va a llevar mucho tiempo ser autosuficientes en gas", declaró el mandatario federal.

En este contexto, el presidente expuso que a los pasados gobiernos tampoco les importaba atender la quema del gas a la atmósfera, por lo que México llegó a ser el país que más gas quemaba.

Asimismo, recordó que una de las empresas más beneficiadas fue Repsol, de España, a la cual le vendieron acciones de Pemex y le otorgaron contratos para extraer gas en la cuenca de Burgos, y aunque no extrajeron el gas, dijo, "se llevaron una buena lana".

EVADE TEMA EU-IRÁN

El presidente López Obrador prefirió no opinar sobre el ataque con drones en Bagdad, Irak, ordenado por Estados Unidos y en el que murió Qasem Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, al argumentar que se trata de política exterior.

El mandatario federal indicó que no opinará sobre ese tema, en apego al artículo 89 de la Constitución Política Mexicana, que establece que en política exterior nuestro país debe apegarse a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"No vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos. Es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior", reiteró.





CASO ASSANGE





El presidente López Obrador expresó su solidaridad con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y deseó que se le perdone y se le deje en libertad, luego de que se dio a conocer la supuesta tortura a la que habría sido sometido.

"Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando", expresó el mandatario federal tras afirmar que los cables de WikiLeaks que se refieren a México, son ciertos.

En ese sentido, López Obrador sostuvo que si se da la liberación de Assange sería un acto de humildad, "una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo", y afirmó que los cables obtenidos por este personaje "mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria".

lrc