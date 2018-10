AMLO designa a titulares de Sedena y Marina

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los nombramientos de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina que lo acompañará en el inicio de su sexenio.

La Secretaría de Marina será encabeza por el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien se hará cargo de la Secretaría de Marina (Semar).

Ojeda Durán será el sucesor del almirante Vidal Soberón, quien estuvo al frente de la Marina durante el sexenio completo de Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario electo anunció que tomó su decisión tras una llamada telefónica con Peña Nieto, hoy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así con el actual titular de la Semar.

López Obrador manifestó su agradecimiento ante el apoyo institucional del actual gobierno en el tema de este nombramiento.

(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente: