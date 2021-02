AMLO descarta toques de queda y critica a Europa por aplicarlos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aplicará toques de queda en México ante el repunte de casos de coronavirus covid-19 y criticó a Europa por aplicarlos ante la segunda ola de covid-19 que se vive en el viejo Continente.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que prefiere la opción de convencer a la ciudadanía para que sigan las recomendaciones sanitarias contra la pandemia y no buscar el uso de la fuerza.

“Los toques de queda son para ponerse por encima como autoridad, ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y ni modo, sólo es a fuerza. No, no. Yo lamento que se aplique eso en Europa. Ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda”, lanzó.

“Para un conservador, eso es ‘mole de olla’. Eso les encanta, les fascina. Todo lo que es mano dura, dictadura y si no la mano dura, la mano blanda, pero autoridad. No, confiar en la gente. Nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente. Un pueblo que fue capaz de decir ‘basta’ y ejemplo a nivel mundial. Bajamos completamente el nivel de la pandemia, el número de contagios y eso nos permitió levantar el sistema de salud”, agregó.

Y DETALLA REFORMA CONTRA OUTSOURCING

El presidente López Obrador dio a conocer que prepara una ley contra el outsourcing que no pueda burlarse.

Destacó que busca que las empresas ya no puedan burlar las reglas de la nueva ley contra el outsourcing.

Destacó que la Ley del Trabajo señala que el patrón está obligado a pagar un salario justo y la inscripción al seguro social de sus trabajadores.

Comentó que esta regulación ya se intentó, pero “hay quienes no ayudan, son de esas decisiones donde pagan justos por pecadores”.

Remarcó que sí hay muchos empresarios responsables, pero también hay quienes son traficantes de influencias que abusan de este mecanismo de contratación.

Ayer martes, López Obrador adelantó que enviará una iniciativa de ley al Congreso para eliminar el outsourcing, pues esta práctica afecta a la Hacienda Pública y al desarrollo del país.