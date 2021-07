AMLO descarta cierre de negocios por tercera ola de covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó realizar nuevos cierres ante la alza de contagios de covid-19 en el país.

“Ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información la que hemos recibido”, lanzó López Obrador en conferencia mañanera.

Recalcó que se va a reforzar la vacunación en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz, por lo que “van a tener un tratamiento especial que inicia hoy”.

Desde Veracruz, López Obrador comentó que la tercera ola de covid es menos dañina, por lo que prevé que no se vuelvan a cerrar negocios.

Destacó que la nueva ola de contagios no es igual a la primera ni segunda ola, sino que “es de menor intensidad y también menos dañina porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos”.

“No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido. Además desde el principio he dicho que somos mayores de edad, tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias, no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas ni en los peores momentos.

“Actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, economía y salud porque todo es importante, claro más importante es salvar vidas, la salud pero también no hay que exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan sino lo que demuestran es que hay un afán autoritario”, lanzó de gira en el interior del país.

REBROTE AFECTA MÁS A JÓVENES

El presidente López Obrador aseguró que el rebrote por covid-19 está afectando más a los jóvenes, lo que se explica “porque la población adulta ya está vacunada”. Recalcó que esto muestra que fue adecuada vacunar contra el coronavirus primero a los adultos mayores.

“Si recuerdan estuvimos insistiendo mucho porque había presión de distintos gremios para que se les vacunara con distintos argumentos, válidos, legítimos pero nosotros optamos por empezar con adultos mayores, esto al final nos está resultando porque se protegió a los más vulnerables y ahora cuando mucho llegan al hospital pero ya estando vacunados tiene menos riesgos de muerte de fallecer”, lanzó.

Hizo un nuevo llamado a adultos mayores rezagados a vacunarse, ya que estaban “desconfiados y no querían vacunarse”.

“Está demostrado que si se tiene la vacuna, se tiene protección, hay manera de enfrentar el covid, esto está en los datos pero también en las familias donde se están contagiando hijos, nietos, pero los adultos mayores están resistiendo”, indicó.

(Luis Ramos)