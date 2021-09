AMLO dejó que Lozoya se quedara con 6 mdd, dice Anaya

"Es mentira que para septiembre de 2014 Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares del soborno, miren dos meses después, en noviembre de 2014 el dinero seguía ahí, Lozoya no lo repartió, se lo quedó. Entonces no sólo me están echando la culpa de algo que es falso, lo peor es que estas ratas aún tienen el dinero", afirmó.