AMLO defiende a Gertz, Zaldívar, Elba Esther y ataca a Mariano Azuela

TAMAULIPAS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no "torcer la ley" como pasó en su caso desafuero impulsado, según aseguró, por el entonces titular de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y como también se aplicó en el caso de la detención de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.

En conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre si podrían imputar el delito de "traición a la patria" contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario mexicano respondió que "antes se aplicaban las leyes de acuerdo a lo que convenía". Ahora, señaló, confía en Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

"No hay que torcer la ley como en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo. Como la corrupción no era delito grave, pues le pusieron lavado de dinero, cuando era una represalia, una consigna. No hay que torcer la ley para aplicarla a conveniencia y yo confío en que así va a ser", apuntó el presidente.

"Le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar). En los dos casos son personas íntegras, honestas. Los cambios están en todo. Qué diferencia con los procuradores de antes", comentó.

AMLO y EPN en Palacio Nacional en 2018, días después de que el tabasqueño ganara la Presidencia (Foto: @EPN)





SU DESAFUERO





El presidente López Obrador recordó que cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, le fabricaron un delito para desaforarlo e impedir que contendiera por la Presidencia.

"Me consta que (Mariano) Azuela (expresidente de la SCJN) recibió consigna para fabricarme un delito. Ahora, hay un auténtico Estado de Derecho con independencia de poderes. No se persigue a nadie, no hay consigna contra nadie. Esperemos que en el caso de Lozoya se haga la investigación y no sea un asunto político", lanzó.





NO CESAN ATAQUES A LA PRENSA





El presidente López Obrador y su vocero Jesús Ramírez mostraron una lista de fundaciones extranjeras o benefactores que según la 4T apoyan a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para orquestar trabajos en contra del Tren Maya.

Una de dichas organizaciones está relacionada al Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo que López Obrador pidió una aclaración.

En la pantalla de la mañanera, el presidente López Obrador expuso a los presuntos orquestadores de campañas contra el Tren Maya y asestó un nuevo raspón a un medio de comunicación, esta vez tocó el turno a Animal Político.

El vocero Ramírez Cuevas manifestó lo siguiente:





Son fundaciones extranjeras que financian organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción, como el Consejo Indígena Despojil, el Consejo de Silvicultura Sustentable y las fundaciones que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya son: la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, que se dedica a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo; Climateworks, la NED, que es la Fundación por la Democracia, una organización estadounidense que viene del Departamento de Estado; la Fundación Rockefeller, que sí pertenece al Consorcio Rockefeller, pero también financia a académicos y organismos no gubernamentales".





SE DEFIENDE MÉXICO EVALÚA

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, lamentó que el presidente no valore el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que prefiera optar por descalificar su labor.

En entrevista con La Silla Rota, Edna Jaime agregó que López Obrador presentó es incorrecta, pues la Fundación Nacional para la Democracia (en inglés: National Endowment for Democracy, NED) es una organización que trabaja por el bienestar de los mexicanos y por ello financió proyectos de México Evalúa. También, llamó al presidente a reconsiderar el papel de la organizaciones civiles.

Resaltó que cumplen con las autoridades en materia de transparencia, el financiamiento del NED no es algo oculto y remarcó que se trata de fundaciones con gran prestigio las que se señalaron, entre ellas la Fundación Ford y la Fundación Kellogg.

Expresó que espera que por este tipo de actos las fundaciones no decidan retirarse de México, pues las organizaciones civiles requieren de su participación y financiamiento.

A su vez, el director de Animal Político, Daniel Moreno, señaló que se trata de una nueva información falsa en contra del medio de comunicación y rechazó que el financiamiento que reciben haya sido usado para realizar reportajes sobre el Tren Maya.



1.- Por segunda ocasión, el gobierno federal difunde información falsa sobre Animal Político.

Ahora sobre supuesto un financiamiento extranjero para criticar al Tren Maya. — Daniel Moreno (@dmorenochavez) August 28, 2020

