AMLO defiende a Bartlett; "y seguiré exhibiendo a Krauze, Aguilar Camín..."

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información sobre las investigaciones que realiza Estados Unidos sobre el posible rol de Manuel Bartlett en el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

"Es evidente, público y notorio que se trata de campañas de descrédito de Proceso y la mayoría de medios", lanzó López Obrador en conferencia mañanera.

El mandatario mexicano recalcó que Bartlett es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, por lo que vienen ataques por el caso Camarena y si no es por del 88.

Indicó que lo que se debe tener son pruebas contra el titular de la CFE. Aseguró que él no tiene información ni la Fiscalía.

En contraparte a la campaña de desinformación y ataques contra la transformación que acusa el presidente, agregó que él exhibe a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pero lo hace con pruebas.

"No es un problema de odios o ningún asunto personal, es que se trata de la defensa de un proyecto, tenemos que defenderlo ante embates del conservadurismo que se está agrupando y como siempre actúan a una reacción", destacó.

Pidió a sus adversarios no actuar con insultos, "que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí", aunque llamó a que no se pierda el sentido del humor y que siga el debate.

Llamó a los medios a que presenten la pruebas sobre casos de la DEA o la CIA, para que sí se investigue a Bartlett.

¿QUÉ SE SABE DE VÍNCULOS DE BARTLETT CON CASO "KIKI" CAMARENA?

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, podría ser detenido por el gobierno de Estados Unidos para ser interrogado por el caso de "Kiki" Camarena, agente de la DEA que fue torturado y asesinado en México en 1985.

Según el expediente oficial del caso de Enrique Camarena que reveló la Revista Proceso, el nombre de Barlett aparece en el documento señalado de tener presuntas reuniones con narcos antes y después del crimen del agente estadounidense, cuando él era secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

"Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto", revelaron funcionarios estadounidenses a la revista.

Según los mismos funcionarios, si Manuel Bartlett ingresa a Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado.

Bartlett ha sido señalado por sus presuntos nexos con el narco durante la década de los ochenta. Sin embargo, él ha negado todos los señalamientos en su contra.

