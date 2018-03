EN ENTREVISTA

AMLO declara que "echará para atrás" las reformas energética y educativa

En su gobierno actuarán en el marco de la legalidad acerca de la reforma energética; AMLO estima que sólo tiene dos opciones: la Presidencia o su rancho

El candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en una mesa redonda en Milenio, dirigida por Carlos Marín. En esta mesa participaron Héctor Aguilar Camín, Juan Pablo Becerra, Carlos Puig, Jesús Silva-Herzog y Azucena Uresti.

El candidato presidencial explicó en primer lugar que revisarán los 91 contratos que se han firmado a partir de la reforma energética, es decir, lo que le convenga a la nación se aprobará, lo que no sea negocio para los mexicanos y afecte su economía no se podrá mantener. El procedimiento para revertir contratos será legal, pues no quieren sorpresas como la de Odebrecht.

Explicó que su movimiento es plural e incluyente, por ello hay posturas definidas, pero el ideal general es: legalidad sin corrupción. Los contratos manchados con corrupción no los van a aceptar y resolverán diferencias en tribunales.

En el fondo, en su movimiento sienten que se engañó al pueblo de México con la reforma energética, ya que se habló de que íbamos a producir más petróleo e iban a bajar los precios del gas y la luz, pero los números indican que va en picada la industria petrolera y eléctrica. La reforma precipitó la crisis en Pemex y en la Comisión Federal Electoral.

También dijo que cancelarán la "mal llamada" reforma educativa, porque es mejor la claridad. Elaborarán con maestros y padres de familia un plan educativo para no afectar los derechos magisteriales. La política educativa le corresponde al Estado, pero no se puede hacer una reforma educativa sin los maestros.

En general, en las reformas estructurales faltó investigación y debate. En su gobierno analizarán más los temas de las reformas y habrá pluralidad.

En cuanto a las oportunidades de educación, será respetuoso de la autonomía de las universidades. Su propuesta para que no haya rechazados es en el sentido de ponerse de acuerdo con las universidades públicas y las privadas, con las que hará un acuerdo.

Puso como ejemplo la Universidad de la Ciudad de México, donde se decidió eliminar el examen de admisión para no marginar a los que vayan atrasados y ayudar a emparejarlos.

Lo primero que hará para revertir ambas reformas será una consulta ciudadana, pues la democracia es el poder del pueblo. Al respecto explicó que la democracia representativa es del Congreso, pero también debe existir la democracia participativa. Por tanto, cada dos años se someterá a la revocación del mandato.

Lo que pretende es informar y debatir los temas fundamentales de la nación en la consulta ciudadana; luego llevará a cabo modificación de leyes. Estos serán los pasos a seguir para revertir las reformas.

Se puso como meta que de 30 a 50% se bajará en su sexenio la incidencia delictiva. Recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México redujo la inseguridad en 30%, por ejemplo en homicidios y robo de vehículos.

Considera que la estrategia de seguridad ha sido fallida, por eso ellos van a enfrentar las causas, porque no se puede enfrentar el fuego con el fuego, eso está visto que no funciona. Se debe atender ya a los jóvenes, por ello les garantizarán el derecho al estudio y al trabajo.



Aseguró que se levantará todos los días a las 6 am para recibir el parte de la policía y del ejército. Al respecto, crearán una guardia nacional, porque hace falta poner orden.

Asimismo, modificará el Artículo 108 de la Constitución, donde se establece que al presidente no se le puede enjuiciar más que por traición a la patria. Debido a esto, lo modificarán para que pueda ser juzgado por corrupción.

En el tema de la corrupción dijo que arriba se hacen negocios "jugosísimos", lo que más daña al sistema político son las "tarascadas", así que el comportamiento del presidente es indispensable para acabar con la corrupción, ya que ésta se genera de arriba para abajo. Cambiando esto podrán ahorrar 500 mil mdp del presupuesto total para repartirlo en los diferentes programas.

Hizo énfasis en que es inhumano que se desatienda al joven. Si todos los jóvenes tienen acceso al estudio, lo que se les ha negado hasta ahora, se les da trabajo como aprendices y están ocupados, se tendrá un efecto positivo en la seguridad.

Hay concepciones distintas para enfrentar el problema de inseguridad que no han dado resultado, desde Felipe Calderón para legitimarse, aseguró. El Presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas armadas, con lo que él atenderá el problema de la inseguridad. Bajo el respaldo de la Constitución creará una Guardia Nacional, con lo que buscarán actuar de manera conjunta y coordinada entre policías y militares. Por el momento no encuartelará al ejército.

El Sistema Nacional Anticorrupción no le gusta, pero asegura que se va a aplicar. Le tiene desconfianza a la sociedad civil porque han simulado demasiado, como las candidaturas independientes, que son independientes del pueblo, no del poder.

Gracias al INAI, aseveró, se ha conseguido mantener en secreto la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, es decir, se han encubierto actos de corrupción.

Los consejeros del INAI son bien pagados para que actúen por consigna, sentenció. Por eso los altos funcionarios de México son los mejores pagados del mundo. Ni Obama tiene una pensión como la que tiene Salinas, Calderón no renunció a su pensión; las pensiones a los presidentes no están en la Constitución.

En cuanto al tema del nuevo aeropuerto, explicó que se decidió hacerlo en el peor lugar, que se está hundiendo, lo que su gobierno resolverá creando dos pistas en la base de Santa Lucía.

En cuanto a la pluralidad, recalca que su movimiento es incluyente en cuestiones de religión, preferencias, etc. Conservador es estar a favor de la desigualdad, dice que él no es conservador, que actuará respetando la opinión de todos, el punto de vista de todos.

Se dice respetuoso de los derechos humanos y de las libertades, se niega a dar una postura sobre el aborto, las bodas gay y la legalización de las drogas.

Explica que no tiene confianza en el INE, pero la única manera de lograr transformar al país no tuvo otra opción más que someterse al proceso electoral que organiza este Instituto.

Sostiene que están a punto de lograr una transformación desde la Revolución Mexicana. No hay un movimiento en el mundo como el que impulsa por el número de las personas que participan.

