AMLO debe ir contra Peña o no será creíble combate a la corrupción: Canales

Para que la lucha contra la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador gane legitimidad, se tiene que dar seguimiento a datos y evidencias que existen y apuntan hacia el ex presidente Enrique Peña Nieto, consideró Ernesto Canales, ex fiscal anticorrupción de Nuevo León, en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

En entrevista con La Silla Rota, el abogado señaló que durante su gestión nuevoleonense se detectó una red de corrupción integrada por 12 gobernadores priístas del círculo cercano a EPN -quien “jugó un papel de aceituna de cóctel”-, sin embargo las investigaciones no prosiguieron debido a que el Congreso quitó capacidades en la materia al gobierno estatal.

“Nosotros, en Nuevo León, con las investigaciones que llevábamos de los actos de corrupción del gobierno de Medina, ya habíamos llegado a Peña Nieto. Dineros para actos de campaña, o dineros para otra casa blanca o para asegurarse donde vivir después de sexenio, pero sí claramente había ligas entre grupos cercanos a Peña Nieto”, aseguró Canales.

En este sentido, apuntó que “López Obrador tiene una oportunidad única: ir sobre Peña Nieto. Ir a los casos en los que haya evidencias fuertes de que hubo actos de corrupción”. Ello al poner de relieve que los casos como los de Lozoya, Deschamps y Robles no han trastocado en el fondo la figura del expresidente, por lo que valoró que la lucha de AMLO podría ser meramente retórica, como sucedió en el sexenio de Miguel de la Madrid.

Bajo el mismo tenor, expuso que la actual administración federal debería actuar bajo el principio de las tres P’s. A saber: Puntería (para saber detectar qué casos cuentas con las evidencias suficientes); Perseverancia (para no dejar los casos inconclusos); y Perspectiva (para situar el caso en un contexto más amplio).

Para que el gobierno de AMLO alcance legitimidad en el combate a la corrupción tiene que perseguir un caso completo, “o dos o tres, los más gordos o más importantes por el monto o por la persona, o por datos y evidencias”, manifestó Ernesto Canales.

PARTIDOS POLÍTICOS

“Yo por eso acepté la invitación que me hizo el Bronco, porque dijo que había una oportunidad única de un gobernador que no estuviera ligado a los partidos políticos (...) que eso ha sido siempre el embudo donde se atoran los casos de corrupción. Definitivamente, los partidos políticos tratan de proteger a sus correligionarios y no favorecen en un desarrollo de la persecución de actos de corrupción”.

- ¿Qué fue lo que falló con “El Bronco”?-, preguntó Jorge Ramos.

"Muchas cosas, pero no falló la marca, es decir, (ser) independiente no es una marca, no es un partido político, el que es independiente en Nuevo León, es muy distinto al que es independiente en Jalisco, o en cualquier otro estado.

Si hubiera un grupo de nombres nuevos no ligados a las fuentes tradicionales del orden jerárquico de los partidos políticos, etcétera, podría pensarse en realizarse una campaña anticorrupción seria", concluyó Canales.





djh