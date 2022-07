AMLO: DEA no tuvo injerencia en la captura de Caro Quintero

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), tuviera injerencia directa en la recaptura de Rafael Caro Quintero el viernes pasado.

Durante la mañanera, el mandatario dejó claro que el operativo para captura al también llamado "Narco de narcos" la participación fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en cooperación con la Secretaría de la Marina (Semar).

"En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no. Se había hecho una solicitud a través de la cancillería para que cooperaran con información, pero no se llevo a cabo", apuntó.

López Obrador insistió en que a veces la DEA participa con sistemas de información y hay cooperación cuando se requiere, pero "últimamente no ha habido, no hay".

El mandatario informó que a Caro Quintero ya le fue notificado por parte de la Fiscalía acerca de la solicitud de extradición en su contra; sin embargo, el señor dará la batalla legal para no ser extraditado.

López Obrador informó que desde el sábado se están tramitando amparos en el caso.

"No sabemos (fecha de extradición a EU), desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo", dijo el presidente.

El jefe del Ejecutivo aseguró que el arresto de Caro Quintero no fue un tema que abordó durante su visita a Joe Biden la semana pasada.

"No, con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación, con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta es lo que dicen mis adversarios, yo no trato estas cosas, esos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales, un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, aquí no", señaló López Obrador.

El fundador del cártel de Guadalajara, es acusado por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ''Kiki'' Camarena registrado en 1985.

INVESTIGACIÓN POR CAÍDA DE HELICÓPTERO

Durante la mañanera, el presidente López Obrador informó que continúa la investigación del desplome de un helicóptero en el que viajaban elementos de la Marina; esto, tras la captura el pasado viernes de Rafael Caro Quintero, en Sinaloa.

El mandatario mexicano detalló que la caja de voz del helicóptero ya fue enviada para su análisis y, posteriormente, se darán a conocer los resultados a la Fiscalía.

"La información que me transmitió el secretario de Marina es que están haciendo una investigación para conocer las causas, la caja de voz de datos que se maneja en aviones ya va a ser enviada, sino es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación, son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la Fiscalía", informó el presidente.

López Obrador lamentó el fallecimiento de los 14 elementos de la Marina, por ello, afirmó que se apoyará más de lo que establece la ley a las familias de los acaecidos en el accidente.













