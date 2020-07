AMLO, de nuevo contra Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades de Guanajuato a hacer una limpia en el equipo que enfrenta al crimen organizado, entre los que ha destacado al fiscal estatal, pues, dijo, el pueblo de esa entidad no merece vivir en la zozobra ni en vilo por la violencia.

También mostró su apoyo al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien dijo tenerle confianza. Sin embargo, es a la FGR a la que el gobierno de Guanajuato señala como responsable de no atraer el caso de la madre de El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, así como por tardar en enviar la orden de cateo correspondiente, por lo que la Sedena recurrió a la ayuda de la Fiscalía estatal para proceder en la detención de la familiar del capo. Estos hechos llevaron a la liberación de dicha mujer.

Ayer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, dijo en entrevista que en una visita pasada a la entidad el propio presidente López Obrador le comentó que no tenía ningún problema en la ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre, como fiscal del estado.

Diego Sinhue dijo que le preguntó al presidente si tenía alguna sospecha sobre Zamarripa, "y él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal, yo se lo pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato, en Tierra Blanca y yo se lo pregunté y me dijo que no había problema que yo valorara cambiarlo, le pregunté si había alguna sospecha y me dijo que no".

#EnLaMañanera Luego de que el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue asegurara que "Desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato", el presidente @lopezobrador_ asegura ""no es un asunto personal", pero que la entidad a su cargo está en una espiral de violencia" pic.twitter.com/m4YTpdpMBi — La Silla Rota (@lasillarota) July 1, 2020

El gobernador agregó "el fiscal en Guanajuato fue reelecto con el Congreso, ratificado, yo confió en él, no solo tiene la confianza de nosotros sino de las autoridades norteamericanas".

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que no tiene nada personal contra el fiscal de Guanajuato, pero destacó que una autoridad que lleva 12 años en el cargo sin resultados y ya no tiene el respaldo debería dar un paso al costado.

Ejemplificó que es como si su gobierno no tuviera la aprobación de la gente y él insistiera en que lo eligieron hasta el 2024.

Destacó que las cosas están mal en materia de seguridad en Guanajuato y resaltó que se encuentran en el primer lugar de homicidios en el país.

López Obrador dijo que seguirán apoyando a la entidad con las Fuerza Armadas para garantizar la paz en Guanajuato, no obstante dijo que el problema es que hubo tolerancia durante mucho tiempo con la delincuencia, está muy arraigado, la gente se moviliza cuando intentamos detener a alguien, ayudan a los criminales, por lo que los llamó a ya no hacerlo.

Y DA ESPALDARAZO A GERTZ MANERO

El presidente López Obrador aprovechó para felicitar al fiscal Alejandro Gertz Manero por anuncios del caso Ayotzinapa y de la extradición de Emilio Lozoya.

Fustigó al Poder Judicial por haber liberado a un implicado en el caso Ayotzinapa, pues dijo este es un asunto de Estado, que se aclare la situación de los normalistas desaparecidos, y no es de que se integró mal la averiguación, si se trata de un asunto de justicia, no se puede sólo apelar al derecho y hacer a un lado la justicia.

Apuntó que el juez puede ver qué opciones hay, que el impartidor de justicia proponga que se reponga el procedimiento, pero no utilizar una deficiencia para liberar a un presunto delincuente. En el fondo, es la corrupción lo que prevalece, tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto, lanzó.

Por otra parte, destacó el anuncio de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó la extradición y que está dispuesto a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht, todo el dinero que se repartió.





