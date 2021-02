AMLO da negativo en prueba covid; admite tener “trato especial” +video

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que salió negativo a la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 semanal que se realizó el martes y aseguró que tuvo un "trato especial" para tener tempranamente el resultado.

"Me dan trato especial, lo reconozco, porque por mis labores en caso de que saliera positivo tendría que preparar (me) para mandar mensaje y no podría venir aquí", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Señaló que salió "bien, negativo" y que recibió el resultado el martes por la noche, apenas unas horas después de haberse realizado la prueba.

De acuerdo con los expertos en el tema, las pruebas de coronavirus que se realizan a las personas arrojan resultados en un máximo de 72 horas, pues si rebasa dicho tiempo, que es lo equivalente a tres días, lo que aparezca en el examen no será óptimo.

El lunes, el presidente informó que los martes de cada semana se realiza una prueba de la covid-19 para garantizar que no está infectado y así no contagiar a nadie.

No obstante, se sobreentiende que el mandatario mexicano no se hace pruebas semanales desde el principio de la pandemia, pues este lunes reveló que hasta ahora lleva entre seis y ocho pruebas.





LOS MIEMBROS DEL GABINETE CON COVID





El domingo, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina y con frecuente contacto con López Obrador, anunció que dio positivo al patógeno causante de la covid-19, el coronavirus SARS-CoV-2.

El pasado mes de septiembre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, de 77 años, dio positivo al SARS-CoV-2.

También han contraído el virus los secretarios de Agricultura, Víctor Villalobos; Energía, Rocío Nahle; Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; y de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Otros funcionarios del Gobierno de López Obrador que han enfermado de covid-19 han sido el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

Los contagios de covid-19 en México suman hasta este miércoles 860,714, en tanto que las muertes son ya 86,893.

AMLO REVELA QUE OPOSITORES BUSCARON A SLIM PARA VENCERLO EN ELECCIÓN DE 2018

El presidente López Obrador reveló este miércoles que las fuerzas opositoras intentaron unirse en 2018 para evitar su entrada a Palacio Nacional e incluso llegaron a ofrecer al magnate Carlos Slim que fuera su candidato de consenso para evitar su victoria. Sin embargo, el multimillonario mexicano no aceptó la invitación, aseguró el mandatario.

"Les voy a decir algo: hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad", explicó López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional al hablar de este supuesto complot contra su candidatura presidencial.

El mandatario aseguró de que en el proceso electoral de 2018, que le llevó al poder como el presidente más votado de la historia con algo más de 30 millones de votos a su favor (53,2 % de los emitidos), los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) plantearon un frente común.

"Yo tengo información de que, primero, querían que declinara el candidato del PRI para que todos apoyaran al candidato del PAN. Hacer un frente. El propósito era que nosotros no llegáramos. Luego, en la desesperación, propusieron que el que declinara fuese el del PAN, en favor del (candidato) del PRI", aseveró.

El magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México, y López Obrador se conocieron cuando el empresario invirtió en las obras de rehabilitación del centro histórico de la capital mexicana impulsadas por el hoy presidente, quien entonces era jefe de Gobierno de la ciudad (2000-2005).

Slim, pese a haberse visto afectado por alguna de las medidas de López Obrador y ser crítico durante la campaña, mantiene una buena relación con él e incluso llegó a felicitarle mediante una carta manuscrita por su victoria electoral.

Tras revelar este supuesto complot orquestado por "los grupos estos que mandaban, los que se sentían dueños de México", López Obrador minimizó la importancia de organizaciones opositoras de carácter conservador como el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frena) o el movimiento Sí por México.

"Cuando salen los intelectuales orgánicos diciendo hay que regresar a los equilibrios, cuidado con el autoritarismo, pues es que ellos eran los que mandaban y se quedaban con el presupuesto. El Gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, ahora el Gobierno es el pueblo, para el pueblo, con el pueblo", zanjó.





(Con información de EFE)