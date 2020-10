AMLO da negativo en prueba covid; admite tener "trato especial" +video

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que salió negativo a la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 semanal que se realizó el martes y aseguró que tuvo un "trato especial" para tener tempranamente el resultado.

"Me dan trato especial, lo reconozco, porque por mis labores en caso de que saliera positivo tendría que preparar (me) para mandar mensaje y no podría venir aquí", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Señaló que salió "bien, negativo" y que recibió el resultado el martes por la noche, apenas unas horas después de haberse realizado la prueba.

De acuerdo con los expertos en el tema, las pruebas de coronavirus que se realizan a las personas arrojan resultados en un máximo de 72 horas, pues si rebasa dicho tiempo, que es lo equivalente a tres días, lo que aparezca en el examen no será óptimo.

El lunes, el presidente informó que los martes de cada semana se realiza una prueba de la covid-19 para garantizar que no está infectado y así no contagiar a nadie.

No obstante, se sobreentiende que el mandatario mexicano no se hace pruebas semanales desde el principio de la pandemia, pues este lunes reveló que hasta ahora lleva entre seis y ocho pruebas.

LOS MIEMBROS DEL GABINETE CON COVID

El domingo, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina y con frecuente contacto con López Obrador, anunció que dio positivo al patógeno causante de la covid-19, el coronavirus SARS-CoV-2.

El pasado mes de septiembre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, de 77 años, dio positivo al SARS-CoV-2.

También han contraído el virus los secretarios de Agricultura, Víctor Villalobos; Energía, Rocío Nahle; Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; y de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Otros funcionarios del Gobierno de López Obrador que han enfermado de covid-19 han sido el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

Los contagios de covid-19 en México suman hasta este miércoles 860,714, en tanto que las muertes son ya 86,893.

(Con información de EFE)