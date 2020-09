AMLO da bienvenida a nuevos partidos; aconseja mochen presupuesto

Luego de que se avanzara este jueves el registro de México Libre y Encuentro Solidario como partidos políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del presupuesto de estos y les recomendó aportar la mitad a la lucha contra covid.

Recordó que hay una iniciativa de ley que está en el Congreso para reducir el presupuesto a los partidos pero no ha sido aprobado.

"Es bastante dinero. En estos tiempos debería utilizarse, o una parte considerable, para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente", comentó.

Asimismo, aconsejó que los partidos voluntariamente donaran la mitad de su presupuesto para la vacuna contra covid-19.

"Debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria, decir: vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para la salud, inclusive destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México, es el momento de hacerlo", dijo.

Al ser cuestionado sobre si "ya son muchos partidos políticos", el mandatario señaló que debe de ser prudente "porque es un mandato constitucional, un derecho de todos los mexicanos, de asociarnos, de participar en la vida pública del país".

"DEBEN DEJARSE A UN LADO EXTRAVAGANCIAS Y DERROCHES EN 2021"

Asimismo, el presidente comentó que con respecto al presupuesto del próximo año debe de hacerse un esfuerzo y mayor sacrificio de ahorro.

Solicitó que se dejen a un lado las extravagancias, derroches, gastos superfluos y comprender que el país está enfrentando dos crisis: la económica y la sanitaria, ocasionadas por la pandemia de la covid-19.

"Tiene que ser un presupuesto austero, dado que no vamos a endeudar al país, y que no vamos a aumentar impuestos y de que no va haber gasolinazos. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, sacrifico, ahorrar, hacer a un lado de las extravagancias, lo superfluo, los gastos incensarios, ubicarnos en la nueva realidad. Ni siquiera en época de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora que estamos enfrentado dos crisis: la sanitaria y la económica. Entonces aplica lo que decía el presidente Juárez, "aprender a vivir en la justa medianía", nada de extravagancias", dijo.

ANUNCIA VISITA A BAVISPE, SONORA

Por otra parte, tras recordarle que esta semana, integrantes de la familia LeBarón se reunieron con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el presidente adelantó que durante septiembre podría visitar a la familia en Bavispe, Sonora para informarles sobre los avances del multihomicidio ocurrido el año pasado.

López Obrador indicó que ya hay varias personas detenidas y avances en la investigación.

"Como todos los casos estos, lamentablemente se politizan y se quisiera que incumpliéramos con los compromisos, pues no, los compromisos se cumplen y vamos a ir a informarles a los familiares", dijo.

"ME PREOCUPARÍA QUE HABLEN BIEN", CONTINÚAN CRÍTICAS A LA PRENSA

Durante en la conferencia el presidente hizo referencia a Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Mexicanos Contra la Corrupción y la revista Nexos.

Mencionó que sería interesante que aclararan el origen de los recursos con los que financían sus proyectos; asimismo retomó el tema del que hace una semana junto con su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, mostró una lista de fundaciones extranjeras o benefactores que, de acuerdo con la 4T, apoyaron a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para realizar trabajos contra el Tren Maya; en aquella ocasión las OSC y medios respondieron a los comentarios del jefe del ejecutivo.

Además, comentó sobre la parodia que Loret de Mola y Trujillo realizaron de la mañanera.

"Ahora qué me va a extrañar que Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, me llamaría la atención y hasta me preocuparía que hablaran bien. No es cualquier propaganda, la de aquí o publicidad la de la mañanera, para ayudarles a que tengan más auditorio", dijo.

"¿Han leído ustedes últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo?. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero esos son los ciudadanos. No hay equilibro, está muy ladeado, ojalá haya más objetividad", concluyó.

De Héctor Aguilar Camín, López Obrador comentó que los comentarios de éste se dan debido a que ya no se han comprado ejemplares de la revista Nexos.

"Se le compraban como 8 mil ejemplares, como se compraban Letras Libres de Krauze; los insultos para que se los digo, si ahí están en redes sociales; yo entiendo su enojo, cómo no lo voy a entender, pues en dónde es que más les duele, pues en la cartera, ahí es donde duele más; la sanción a Nexos no es censura, pues no, luego que falsifican una factura, ¿70 mil peros para lo que recibían?, pues es una bicoca, solo que la Función Pública como debe actuar por norma, es lo que encontraron y fue Héctor con otro periodista López Dóriga a una entrevista a quejarse ´qué barbaridad, nos están censurando´; eso no es nada, su enojo es por lo otro, hablando en plata y desde luego que tengo las pruebas".





fmma