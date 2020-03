AMLO da 10 hospitales al Ejército ante Covid-19

El Ejército mexicano tendrá el control de 10 hospitales para combatir al Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales desde un hospital en Oaxaca.

López Obrador señaló que los 10 hospitales serán los recién terminados y que serán manejados como parte del Plan DN-III "en caso de que sean necesitados".

"Estos 10 los va a manejar el Ejército en el contexto de la aplicación, si es necesaria, del Plan DN-III, para que tanto el Ejército, como la Marina, en el Plan Marina nos vengan a reforzar", dijo.

En el hospital de Tlaxiaco donde AMLO grabó el video, se indicó que hay 120 camas especializadas para esto y las salas de aislamiento están previstas con monitores, electrocardiograma y respiradores.

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

"Se avecina" crisis económica por coronavirus: reconoce AMLO

El impacto del coronavirus en México -de los que se cuentan 251 casos-, así como la caída de los precios del petróleo avizora una crisis económica "que ya se siente", aseguró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo por el estado de Oaxaca.

"Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída del precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, porque ya con eso ahora sí que se tendrían completa la comunicación de Oaxaca, con los cuatro puntos cardinales", sostuvo AMLO al supervisar la construcción de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla, en el municipio de Yogana.

Dicha obra, que construye la firma Coconal, lleva 10 años en levantamiento y aún no se termina, publica Grupo Reforma.

Conviene recordar que el año pasado López Obrador se comprometió a terminar la obra en diciembre de 2022. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se ha comprometido a entregarla para el 21 de marzo de 2022.

"Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera a ampliar, porque primero vamos a ver cómo no va al enfrenar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos comprometimos", expuso López Obrador.

El pasado jueves durante la conferencia "mañanera" AMLO adelantó que para este martes 24, el gobierno que encabeza presentará el plan de acción federal contra el coronavirus covid-19.

(diego joaquín)