AMLO cumple promesa de campaña: gasolina ya cuesta 10 pesos

A quienes me preguntan de dónde saque que el presidente prometió que el litro de gasolina costaría 13 pesos, los invito a ver este video del propio presidente.



Me equivoqué: prometió que costaría 10 pesos, no 13, al presentar sus compromisos de campaña para la última elección. pic.twitter.com/bY3ZcF6m0b