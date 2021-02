AMLO cuestiona información sobre avión presidencial; El Universal le responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que sus adversarios quisieran que la Guardia Nacional reprimiera a los migrantes en la frontera sur del país, golpeando a un niño migrante y tener la foto.

“Pues no, porque no somos iguales”, advirtió el mandatario.

“Los que no decían nada antes y ahora están a la caza del gazapo, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no porque no somos iguales”, dijo.

En su conferencia mañanera, el presidente comparó el tema con el asunto de la venta o rifa del avión presidencial.

Compran el avión, usan el avión, ningún periódico dice nada. Vayan a las hemerotecas y si encuentran algo sobre eso, me lo traen, a ver si El Universal publicó algo cuando compraron el avión, alguna foto o algo

Podrán decir que el derecho a la salud es utopía, pero el sueño se va a cumplir. Conferencia matutina. https://t.co/v04D7DpqDt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de enero de 2020

El periódico El Universal respondió que el 30 de julio del 2012 dio a conocer que el gobierno de Felipe Calderón aprobó la compra de un nuevo avión para las giras internacionales del presidente de la República, aeronave que costaría en pesos casi 10 mil millones.

La casa editorial publicó en primera plana que la compra sería por un Boeing 789-9, que remplazaría a los dos aviones que utilizaba el presidente durante sus giras, decisión que se tomó después de una “amplia reflexión” acerca de la tecnología y antigüedad de los aviones que en ese momento transportaban al Ejecutivo federal.

El Universal destacó que el avión sería utilizado para giras al extranjero y que sería entregado tres años después, es decir, en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la nota publicada en ese entonces, fuentes consultadas por ese diario señalaron que se trataba de una decisión de Estado, porque la aeronave no sería empleada por Calderón, sino por su sucesor, además de que la inversión incluiría modificaciones al avión y la instalación de un sistema de seguridad.

Posteriormente El Universal publicó que el Boeing 787 Dreamliner llevaría el nombre de José María Morelos y Pavón, mismo que Peña Nieto estrenó el 10 de febrero de 2016.

(María José Pardo)