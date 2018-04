SE DECLARA GANADOR

AMLO critica "encuesta cuchareada" del Reforma

"Ahora les digo que vamos a estar, a las pruebas me remito, que ya pasamos al 50 por ciento (en próximas encuestas)", lanzó

REDACCIÓN 23/04/2018 02:38 p.m.

AMLO critica encuesta y se dice ganador (Tomada de Twitter)

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la encuesta del diario Reforma que da como ganador del debate a Ricardo Anaya, de Por México Al Frente, está cuchareada, pues –dijo- la verdad es que ganamos.

Lee también en La Silla Rota: ¿En qué difieren las encuestas recientes?

"Es por eso que hoy en algunos periódicos, de manera particular en el Reforma, está a favor de Anaya. Hoy presentan una encuesta ´cuchareada´ que no es lo que sucedió anoche, que no refleja la realidad; la verdad es que ganamos el debate y ganamos unos puntos más", aseguró el tabasqueño en un acto en Ixtapaluca, Estado de México.

López Obrador recordó que previo al debate se hizo viral la noticia de que el panista compró espacios publicitario en Google que lo señalaban, anticipadamente, como el ganador de dicho ejercicio celebrado anoche en el Palacio de Minería, en la capital del país.

El estudio de Reforma, realizado a 903 líderes en la Ciudad de México, coloca con 68 por ciento a Anaya como ganador del debate, en tanto, un 50 por ciento vio perder a Andrés Manuel.

El candidato de Morena-PT-PES aseguró que después del primer debate las encuestas lo ubicarán por encima del 50 por ciento de las preferencias o, incluso, podría alcanzar el 70 por ciento de la intención del voto.

"Ahora les digo que vamos a estar, a las pruebas me remito, que ya pasamos al 50 por ciento", lanzó.

La gira del tres veces candidato presidencial seguirá por los municipios de Chalco y Valle de Chalco, en el Estado de México.

LEA TAMBIEN VIDEO: Se va AMLO de debate sin despedirse de sus rivales Se observa cómo el abanderado tabasqueño toma sus láminas y una mochila, se voltea y decide irse sin despedirse

LEA TAMBIEN Concentra AMLO ataques; coinciden en inseguridad y corrupción La mayor parte de la discusión se centró en la amnistía a criminales propuesta por el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", durante su campaña

lrc