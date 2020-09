AMLO contra los medios, una historia permanente

Andrés Manuel López Obrador ha sostenido desencuentros con la prensa y medios de comunicación desde antes de convertirse en jefe del Ejecutivo, pauta que ha seguido en los casi dos años de presidencia y reflejada apenas este jueves 17 de septiembre al arremeter nuevamente contra el periódico Reforma.

Los dichos del presidente contra la prensa han provocado que los medios que se muestran críticos ante el gobierno federal sean calificados como "fifís".

AMLO VS LA PRENSA

18 de septiembre de 2018: como presidente electo asegura que la prensa "fifí" sacó de contexto su declaración respecto a que México estaba "en bancarrota".

"La prensa ´fifí' saca de contexto las cosas , sacándolas podridas, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores, siempre, desde hace más de 200 años. Eso existe ahí, no desaparece, puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación política, pero existe", dijo AMLO ante los medios.

Aparte de este, Expansión reportó al menos otras seis ocasiones en que López Obrador confrontó a la prensa antes de asumir la presidencia de la república.

28 de enero de 2019: una reportera preguntó al Presidente: –¿Usted ya sabe o ha advertido o tiene conocimiento de algunas amenazas a los reporteros que venimos a su conferencia?

"No, no, nada de eso (...) afortunadamente no hay censura, ni hay ningún problema de amenaza", aseguró López Obrador.





Sin embargo, durante los primeros meses de la nueva presidencia, canales de YouTube manifiestamente a favor de López Obrador, comenzaron a exponer a los periodistas que cuestionan la información brindada por el mandatario.

La Silla Rota documentó que canales de reciente creación como Nota Mex, Canal 58 y 24 Noticias son algunos de los medios que suben videos con títulos como "Le ponen trampa a AMLO en conferencia; así respondió"; "Reportera panista echa mentiras y AMLO le responde"; "Reportera chayotera duda de las investigaciones de López Obrador"; "Infiltrado de Madura ataca a AMLO sobre Venezuela y esto respondió Obrador".

12 de abril 2019: enfrentamiento con Jorge Ramos sobre cifras de homicidios. Durante el debate se tocó el tema de la revelación de las fuentes por parte de los medios -en el marco de la filtración de la carta enviada al rey de España en la que se le solicita pedir disculpas por los abusos cometidos contra el pueblo originario durante la Conquista y la Colonia-, calificado por el periodista como un ataque por parte del presidente.

"...el periódico Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal (...) incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero porque es un partido (político)", dijo AMLO.

15 de abril 2019: "Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede". Tras ser cuestionado sobre la polémica que sostuvo con Ramos dijo: "Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede".

"Pero no soy yo, es la gente", añadió el mandatario, al asegurar que son los ciudadanos quienes están pendientes del trabajo de los medios.

23 de mayo 2019: López Obrador difunde una lista de los periodistas y las empresas de medios de comunicación que recibieron contratos millonarios durante la administración del priista Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018.

De acuerdo con el documento, 36 comunicadores recibieron recursos públicos por concepto de publicidad y comunicación social, por un total de 1,081 millones 715,991 pesos.

22 julio 2019: enfrentamiento con Arturo Rodríguez. Luego de arremeter contra el semanario Proceso y el diario Reforma, AMLO aseguró que los mejores periodistas de la historia de México "han tomado partido".

Ante el señalamiento de Arturo Rodríguez de que la labor del periodista "no es portarse bien" sino informar, el presidente dijo: "Sí, pero a veces, ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones (...) pero para transformar, no para conservar, es lo que se ha hecho en el caso del proceso () , mucho en ese sentido (de editorializar la información) por eso lo leo poco (al semanario Proceso) desde que falleció Don julio Scherer, a quien admiraba mucho", precisó el mandatario. Dijo que el semanario Proceso "no se portó bien con nosotros (la 4T)".

31 de octubre de 2019: el presidente fue cuestionado por la prensa en la "mañanera" sobre el operativo que derivó en la captura y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Tras la conferencia, en redes sociales se posicionó la tendencia "Prensa prostituida" y el 1 de noviembre de 2019 el presidente dice que los medios "le muerden la mano a quien les quitó el bozal".

Durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial, 609 periodistas fueron agredidos y 10 asesinados: un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y de 12% en comparación con los datos de 2018, según un análisis de Artículo 19.

15 de enero 2020: Ramos regresa a la mañanera. "Eso sí calienta, Jorge", respondió AMLO a los nuevos cuestionamientos sobre las cifras de inseguridad en el país.

22 de abril 2020: AMLO aseguró que nunca los medios de comunicación habían atacado tanto a un presidente.

4 de mayo 2020: "Prensa vendida, prensa vendida". AMLO defendió al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell ante críticas por la gestión federal de la pandemia de la covid-19.

El presidente omitió responder en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero minutos antes recordó consignas de cuando era estudiante y se manifestaba contra el periódico Excélsior.





11 de mayo: Ante una investigación del New York Times sobre el desfase en las cifras oficiales sobre las muertes por covid-19 con datos en hospitales y funerarias, el presidente aseguró que el medio de EU actuó "de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate de The New York Times".

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País, muy famosos pero sin ética", dijo cuatro días después ante la persistencia de notas en medios internacionales sobre las números de la pandemia en México.

14 de mayo 2020: Grupo Reforma publica que recibió una amenaza contra sus instalaciones en caso de que no cesen las críticas que hace el medio al gobierno federal, según una llamada recibida por el medio de un supuesto integrante del cártel de Sinaloa.

13 de julio 2020: al ser cuestionado sobre el avance del covid-19, aseguró que no se puede comparar la cifra de muertos de México con los de Italia, porque la cantidad de habitantes es distinta. "Desde el principio nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daños políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros", dijo.

20 de agosto 2020: veto a la revista Nexos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un oficio en el que prohíbe a las dependencias federales sostener algún tipo de relación comercial con la firma presidida por Héctor Aguilar Camín, periodista crítico del presidente.

Cinco días después de anunciado el veto, durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador, decía que columnistas y medios están enojados porque se les retiró el financiamiento con la llegada de su gobierno. Un reportero le cuestionó si se refería a la revista Nexos, a lo que el mandatario mexicano apuntó que esas revistas las compraba el gobierno, casi toda la edición y las suscripciones. Dijo que se les entregaban recursos, vendían libros, documentales, millones de pesos, por eso callaban, nunca vieron la corrupción.

8 de septiembre 2020: el presidente López Obrador expuso que Letras Libres, dijo, recibió 90 millones 427 mil 263 pesos en publicidad, suscripciones, suministro de revistas y adquisición de libros. Por su parte, Clío recibió 185 millones 401 mil 11 pesos en servicios de publicidad, tanto en México como en España, producción de documentales y adquisición de libros.

11 de septiembre 2020: llama "pasquín inmundo" al periódico Reforma, seis días después, enfatiza en el término porque el diario cuestionó la recaudación de firmas para llevar a cabo la consulta sobre el juicio a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.









(djh)