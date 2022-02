AMLO confirma que su hijo trabaja para empresario ligado a Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo José Ramón López Beltrán trabaja para una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario que lo asesora gratuitamente en el Tren Maya.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que "en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien me asesora gratuitamente en el Tren Maya y quien no tiene negocios en el gobierno, es de los empresarios que nos ayuda, José Ramón está trabajando en EU, su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno".

La empresa KEI Partners, donde la noche de este domingo José Ramón López Beltrán –hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador– aseguró que trabaja como asesor legal, se dedica a la construcción y diseño de interiores de negocios con giro de hospitalidad y servicios de lujo en los Estados Unidos, así lo asegura la empresa en su página de internet.

?? #VIDEO "Yo no sé por qué se alebrestaron tanto", dice @lopezobrador_ sobre los datos que dio a conocer del sueldo de @CarlosLoret https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/GOokM4Cjwl — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2022

Además, la página oficial de KEI Partners, que compartió el mismo José Ramón López Beltrán en sus redes sociales, destaca como sus fundadores a Karla Wiedemann, Érika Chávez y a Iván Chávez. A decir del hijo del primer mandatario mexicano, él se desempeña como asesor legal de la firma de arquitectura.

Confirma @lopezobrador_ que su hijo José Ramon trabaja con los hijos del dueño de Vidanta. Dicen que le ayuda - sin negocio - en el Tren Maya.

AMLO, por cierto, llevó a ese empresario a su gira a EU.

Y espérense a ver la lista de proyectos con el gobierno federal. — Mario Campos (@mariocampos) February 14, 2022

El presidente que las acusaciones contra su hijo no son un conflicto de interés, sino acciones para golpear.

El presidente cuestionó: "¿por qué gana tanto ese señor (Loret)? ¡Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción!".

Celebró el "space" realizado en Twitter bajo la frase #TodosSomosLoret, porque no fueron millones los que participaron, aunque dijo que no duda que hayan comprado bots para redes sociales, pues fue una tendencia mundial.

"Yo no sé por qué se alebrestaron tanto", dijo AMLO sobre los datos que dio a conocer del sueldo de Loret de Mola, los cuales volvió a proyectar en la pantalla de la mañanera.

"Es una visión conservadora y golpista en contra de un cambio, esto no se conocía, porque además de saqueaban y robaban, no perdían ni su respetabilidad, se hacían pasar como gente decente, de bien, con ínfulas de superioridad", lanzó.

"No es conmigo, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país", dijo en respuesta al reportaje sobre los lujos con los que vive su hijo en EU.









(Luis Ramos)