AMLO concreta nacionalización del Litio con mayoría simple de sus diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió que, 20 horas después de enviar su iniciativa sobre el litio a la Cámara de Diputados, hoy fuera aprobada por la mayoría simple de sus diputados en la coalición Juntos Haremos Historia. La bancada de Movimiento Ciudadano también respaldó su propuesta.

Partidos de oposición de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) rechazaron este procedimiento legislativo porque no hubo dictamen y consideraron que no había tiempo suficiente para estudiar la iniciativa de 11 cuartillas que envió el mandatario. Sin embargo, no se referían a su contenido sino a imprecisiones legislativas que, dijeron, la propuesta abre huecos legales que podrían afectar la extracción de mineral. También señalaron indefiniciones en su cadena productiva que carecen de respuestas claras.

El diputado priista Ildefonso Guajardo lamentó el trámite fast track que dio Morena; y como secretario de la Comisión de Economía afirmó que el tema debió llegar allí para su análisis. "Me preocupa que no solo reserva la explotación de litio, si no aparentemente, también quieren reservar para el sector público las cadenas productivas. Mi pregunta es ¿Acaso vamos a dejar en manos del gobierno la producción de baterías? Sería el primer caso que yo estoy viendo a nivel internacional".

Esta coalición anunció al mediodía su voto en abstención; dijeron estar a favor de que el Estado mantenga la rectoría del mineral, pero enfatizaron que no debía haber huecos en dicha legislación. Al no obtener respuesta, cuando inició la sesión del pleno, decidieron salir y dejaron solos a morenistas, petistas y verdes quienes en un lapso de 3 horas debatieron el tema en lo general con sus posicionamientos a favor.

Inicia la discusión, en lo general, de la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley Minera.https://t.co/Ay2HNb2qrq — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 18, 2022

La bancada de Movimiento Ciudadano también votó a favor de la iniciativa, aunque en su participación la legisladora Amalia García exhortó analizar el tema comisiones. No obstante, su propuesta fue rechazada. Y las reservas que presentó su grupo, también.

"Tal como está la iniciativa, coincidimos en lo sustancial. Preocupa que se deja abierto un espacio de interpretación que podría acarrear incertidumbre jurídica y resoluciones judiciales", expuso.

García enfatizó "hoy lo que requerimos son decisiones legislativas absolutamente sólidas, de tal manera que lo que pongamos en el centro sea la viabilidad y la fortaleza de estas decisiones... Preocupa que esta iniciativa tenga algunos vacíos, por eso es que creemos que debe ampliarse el espacio para su discusión, para su consolidación y para aportaciones que, desde esta Cámara de Diputados y en el caso específico del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos presentando".

Durante su debate parlamentario el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy afirmó "Nosotros somos la mayoría, lo decidió el pueblo de México. Hay que votar a favor de esta iniciativa". Y de paso, aprovechó para reclamar a sus opositores, no solo su ausencia, sino votar ayer contra de la reforma eléctrica presidencial.

"¡Vamos a ganarles en las urnas, vamos a ganarles en las calles, vamos a ganar las elecciones, vamos a hacerlos que paguen haberle dado la espalda al pueblo de México!", remató.

El petista Gerardo Fernández Noroña lo secundó "¡Estamos frente al sepelio de la oposición!... A excepción de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, demuestran lo que son, la nada, no existen políticamente, porque en política los vacíos se llenan... Es lo que le va a suceder a la oposición, particularmente al Partido Revolucionario Institucional".

Luego, acusó que salieron de la sesión por intereses económicos, "acreditan que querían entregarles el litio a las empresas extranjeras y al capital privado transnacional".

¿QUÉ DICE LA INICIATIVA APROBADA?

El texto del presidente López Obrador reforma y adiciona diversos preceptos de la ley minera. Es un total de 11 cuartillas y modifica el artículo 1 de la Ley Minera; esto significa que son reformas secundarias.

El punto más relevante es que especifica que el litio se convierte en un mineral que es propiedad del Estado y plantea que se creará un organismo público descentralizado para tal fin. Es decir, que será responsable de la exploración, explotación y aprovechamiento de éste. Aquí se modifica el artículo 10 de esta ley; pero, el texto no señala a qué dependencia federal estará adscrito dicho organismo ni bajo qué reglas se regirá.

También modifica el artículo 5 para declarar que todo lo relacionado al litio será de utilidad pública. "Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México", señala.

Refiere además que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado que se creará con base en el artículo 10 "que determine el Ejecutivo federal en términos de las disposiciones aplicables".

De manera general refiere que será "en apego a la legislación y tratados internacionales relacionados con el medio ambiente y derechos de los pueblos originarios".

La Subsecretaria de Egresos de la secretaría de Hacienda añadió su opinión económica y señaló que los costos derivados de la creación del organismo público descentralizado serán asumidos por la dependencia a la que quede adscrito, un dato que hasta el momento no se ha definido.

"Se cubrirán mediante movimientos compensados, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, con cargo al presupuesto de la dependencia que asuma las funciones de coordinación sectorial del citado organismo", dice. Y enfatiza que no tendrá presupuesto para este año, lo que significa que deberá ser incluido en el paquete presupuestal 2024 que el mandatario en septiembre.