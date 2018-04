NUEVA ENCUESTA

AMLO, con 11 puntos de ventaja sobre Anaya: encuesta

El candidato Andrés Manuel López Obrador lidera la contienda con un 42 por ciento de la preferencia efectiva

REDACCIÓN 09/04/2018 07:34 a.m.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (Especial/Archivo)

A poco más de una semana del arranque de las campañas presidenciales, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como líder con u 42 por ciento de la preferencia efectiva y con cerca de 11 puntos porcentuales arriba del segundo lugar.

En una nueva encuesta de El Universal/Berumen y Asociados, levantada entre el 3 y el 5 de abril pasados, la segunda posición es para el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, con un 31.1 por ciento; mientras que el tercer lugar es José Antonio Meade, del PRI-PVEM-Nueva Alianza, con un 21.9 por ciento; al final queda la independiente Margarita Zavala, con un 5 por ciento.

Gráfico tomado de El Universal

Los números anteriores son con base en preferencia efectiva, la cual no suma a quienes no saben por quién votar, un 8.6 por ciento, ni a los que mencionaron un nombre diferente a los cuatro candidatos, un 8.8 por ciento.

Los encuestados respondieron a través de una boleta simulada, por lo que se midió la influencia de los partidos que incluyen las diferentes coaliciones. En el caso de López Obrador, Morena le aporta un 65.1 por ciento de su apoyo, el Partido del Trabajo le da un 32.4 por ciento y un 2.5 por ciento en el Partido Encuentro Social.

En cambio, en los casos de Anaya y Meade, la mayoría de sus votos vienen a través de sus partidos base, pues obtienen el 81.9 por ciento con el PAN y el 92.4 por ciento con el PRI, respectivamente.

También se cuestionó sobre su segunda opción para votar, ahí Anaya tiene un 18.1 por ciento, López Obrador tiene un 16.5 por ciento, Meade alcanza un 10.2 por ciento y Margarita Zavala logra un 9.7 por ciento.

Sin embargo, un 45.5 por ciento no sabe o no quiso dar su segunda opción, mientras que un 28.7 por ciento dijo que otro candidato o ninguno, al final un 16.8 por ciento indicó que no podía elegir otra opción o no respondió.

En cuanto opiniones negativas, Meade suma un 40.2 por ciento de encuestados que dijeron que nunca votarían por él, AMLO tiene un 21.3 por ciento, Anaya logra un 14.7 por ciento y Zavala alcanza un 7.9 por ciento.

lrc