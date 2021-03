AMLO, como Bartlett, cree que sin sol o viento no hay energía renovable

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, tienen la idea de que una planta de energía solar funciona sólo si es de día y no hay nubes en el cielo.

El pasado 24 de febrero, Bartlett dijo la siguiente afirmación para atacar a empresas privadas de energía:

"Cuando no hay viento, no hay energía y hay energía solar cuando hay sol, la mitad del día no hay sol, y luego una nube o un norte o un mal tiempo pues hace que no haya energía solar... en consecuencia cuando no hay energía no se le dice al usuario ´oye perdóname pero espérate a que sople el viento o se fue el sol, nos quedamos sin luz´".

Esta es una de las justificaciones del actual gobierno para devolverle la rectoría a la empresa productiva del estado y trato preferente en la generación de energía, lo cual perjudica a su competencia privada y a las energías renovables. De igual forma esta es una de las causas de la polémica Ley de la Industria Eléctrica que impulsó la Presidencia y ahora un juez la ha dejado sin efectos con 2 suspensiones definitivas.

En el video, propiedad de Imagen Televisión, Bartlett Díaz argumentó que cuando no hay viento o sol no puede haber energía y los usuarios no pueden padecer cuando hay mal tiempo, lo que no puede ser argumento para que no se le dé el servicio a los usuarios, dijo en entrevista.

En la mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador secundó la postura de Bartlett al decir que las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad respaldan a empresas privadas en tiempos críticos a respaldar cuando no hay viento; si se trata de energía solar, cuando no hay sol.

Destacó que este servicio de respaldo que brinda la CFE funciona como un subsidio para empresas privadas, ya que estas no devuelven o pagan nada por la ayuda de la empresa del Estado.

"Cuando se va al istmo, ahí van a ver ustedes las plantas, los ventiladores de generación de energía eólica, que dicen ´Bimbo´ o que dicen ´Walmart´; entonces, esa energía se sube y, según la ley, los reglamentos que surgen de la reforma energética, esa es una energía limpia que tiene muy bajo costo. Entonces, esa energía de bajo costo es supuestamente la que le llega a Walmart y le llega a Oxxo y le llega a Bimbo, y por eso pagan menos", comentó en su conferencia realizada este 19 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz.

"Pero ¿qué sucede? Que esa energía supuestamente que no tiene costo pues sí tiene. ¿Por qué? Porque los ventiladores, los generadores, no producen permanentemente y tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad a fortalecer la generación de energía", detalló.

También se cuestionó "¿cómo es que funcionan las plantas de generación eólica? Con el respaldo, así le llaman los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y ese respaldo cómo se les da? Pues con las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen que entrar en los tiempos críticos a respaldar cuando no hay viento; si se trata de energía solar, cuando no hay sol".





