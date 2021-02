AMLO celebra cero protestas por covid, pero hay otros datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el país no se han registrado protestas de trabajadores de la salud por falta de insumos para combatir a la covid-19 en México, ya que médicos y enfermeras han actuado de manera ejemplar.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano agradeció la labor del personal sanitario porque, a diferencia de otros países, han dejado de lado las protestas y se han entregado en cuerpo y alma en su misión de salvar vidas.

Destacó que esto no quiere decir que no hubo carencias, ya que su gobierno encontró un sistema de salud abandonado, por lo que antes de la pandemia, presumió, dio un aumento al presupuesto en 40 mil millones de pesos.





HAY OTROS DATOS





El presidente López Obrador no ha visto los otros datos que han evidenciado las protestas de médicos prácticamente desde el inicio de la pandemia de covid-19 y que se extendieron casi por toda la primera ola, las cuales también han sucedido en 2021. Las manifestaciones del personal de salud fueron muy intensas durante la segunda quincena de marzo de 2020, periodo de tiempo en el que arrancó la Jornada de Sana Distancia, política que mandó a la población a una primera etapa de confinamiento para frenar contagios.

Los trabajadores del sector Salud reclamaban ante la falta de insumos y medidas de protección necesarias para atender la emergencia nacional por covid-19.

En la Ciudad de México y el Edomex se presentaron hasta ese momento al menos diez protestas en diversos puntos por motivos similares.





CREARON EN MAYO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES POR LA SALUD





"No queremos monumentos, no queremos que nos aplaudan ni que nos digan héroes, lo único que queremos es mantenernos vivos. Sí reconocimiento a los caídos, pero reconocimiento económico, que apoyen a las familias de estos soldados que cayeron en batalla", enfatizó Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de la "Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México", recién integrada en mayo de 2020.

El frente está compuesto por trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como de la Secretaría de Salud Federal, SSA.

Los trabajadores anunciaron que harán un paro activo de labores a partir de la mañana del lunes 25 de mayo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, sin descuidar en ningún momento la salud y atención de pacientes.

Rafael Soto detalló en entrevista con LA SILLA ROTA que el paro activo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el lanzamiento de la Unión de Trabajadores por la Salud de México", ya que la protesta principal es la marcha de todo el personal de salud, que está programada para el 1 de julio.





DOCTORES DENUNCIAN "GANDALLISMO" EN APLICACIÓN DE VACUNAS





Ya en 2021, se han presentado protestas por falta de recursos para enfrentar al coronavirus, pero también ante el "gandallismo" que se ha presentado en la aplicación de vacunas contra el virus, que debían corresponder a quienes enfrentan la pandemia en la primera línea de batalla.

El mismo uno de enero de 2021, tras una protesta en el Hospital La Raza, Ana Paola de Cosio Farías, pediatra endocrinóloga, que trabajaba en área covid del Centro Médico Nacional Siglo XXI, renunció porque no le aplicaron la vacuna contra covid y querían que siguiera tratando a pacientes con coronavirus, aunque ya había otros trabajadores inmunizados.

"Mi enojo en este momento es que no se vacune al personal de primera línea, porque sólo se pone en riesgo la salud de los doctores, enfermeras y el resto del personal, como camilleros e intendencia que están en la primera línea", denunció.

De Cosio Farías dijo que sí se está vacunando al personal de primera línea, pero no a todos, ya que no ella ni otra compañera suya del área de enfermería aparecían en las listas de vacunación, pero sí se aplicó la dosis a personal administrativo.

"Si las dosis son limitadas, pero se aplican a personal que no está en la primera línea, cuando llegará la vacuna al personal que está en otros estados. Que se sepa que se está vacunando a gente que no está en la primera línea y que se haga algo para que la vacuna realmente llegue a quienes están en riesgo mayor", destacó.

En tanto, Soto Cruz también señaló que el bono covid no se entregó a todo el personal que está en la primera línea contra esta enfermedad y que cerca de 77 mil trabajadores que han sido contratados en estos meses de pandemia no tienen ninguna prestación.

"Somos héroes en la tele, somos héroes cuando nos morimos, merecemos medallas y letras de oro escritas en el Congreso, pero cuando se acaba el contrato, te vas a la calle", dijo.

#Entérate La Dra. Ana Paola de Cosio, Pediatra y Endocrinólogo, asignada al área covid del CMN #SigloXXI de @Tu_IMSS decidió renunciar a su cargo por "la inequidad de las autoridades y la falta de vacunación"

Video:@RafaelSotoMX

Aquí todos los detalles : https://t.co/Wet53nS2kR pic.twitter.com/z9W0ucPA1o — La Silla Rota (@lasillarota) January 1, 2021





¿CIFRAS DE COVID, A LA BAJA?





El presidente López Obrador aseguró que el nivel de contagios covid en el país tiene una tendencia a la baja.

"Es buena noticia, no han faltado camas, medicamentos ni médicos ni enfermeras", dijo.

A su vez, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que hay resultados alentadores en bajas en contagios y en hospitalizaciones por coronavirus.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, detalló que se registra una reducción del 32 por ciento en la pandemia y aclaró que esto significa una tendencia a la baja en el país.

Sin embargo, destacó que esto no es una garantía de nada, pero sí puede anticipar algunas tendencias positivas mientras se reactiva la vacunación en México.

DICE NO A CIENTÍFICOS QUE PIDIERON MÁS DINERO PARA COVID

El presidente López Obrador dijo no a la petición que le hicieron intelectuales, científicos y sociedad civil de suspender de forma temporal las obras de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, para desinar más recursos al combate contra la covid-19.

¿Hoy le piden que cancele sus proyectos?, le preguntaron en la mañanera.

"No hace falta, cómo vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, si generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto", respondió.

El mandatario mexicano agregó que sólo son e "subsidio" que daban gobiernos pasados a revistas como las de Héctor Aguilar Camín y Enrique Kruaze se podrían comprar hasta un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

"Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general (...) eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas", apuntó.





(Luis Ramos)