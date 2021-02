AMLO busca privatizar la educación: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, criticó la propuesta de cancelar por completo la reforma educativa del candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de querer privatizar la educación, a través de entregarla a grupos de interés ajenos al bien común, al compromiso con la calidad educativa y el futuro de las nuevas generaciones.

En su conferencia matutina, Anaya destacó que “López Obrador no ofrece un mejor futuro para las niñas y para los niños. Nosotros, sí. De la mano de las maestras y de los maestros y de la mano de los padres de familia, la educación en México será de la mejores de todo el mundo”.

Al reafirmar su compromiso con quienes tienen la noble tarea de transmitir conocimientos, valores y habilidades para educar a las nuevas generaciones, el candidato queretano presentó seis propuestas concretas para los docentes de todo el país.





Estos son sus compromisos:





1) Programas de dignificación magisterial.

2) Transformación integral de las escuelas normales, con la actualización de su plan de estudios y vinculación a las universidades.

3) Promover a las escuelas normales como semilleros para la implementación del modelo educativo.

4) Desarrollar en las escuelas formadoras de docentes y licenciaturas bilingües atendidas por maestros expertos en inglés.

5) Impulsar sistemas de información, que transparenten las plazas vacantes.

6) Implementación de estímulos económicos para que las y los mejores docentes vayan a zonas marginadas.





Ricardo Anaya reiteró que de la mano de las y los maestros su proyecto logrará la gran transformación educativa que el país necesita. También dijo que la Reforma Educativa fue buena, pero su implementación falló al poner énfasis en la evaluación y no en la capacitación de los docentes.

“Junto con las maestras y los maestros, junto con los padres de familia, vamos a revisar y a mejorar la Reforma Educativa. El fin principal de toda la política educativa será consolidar a las escuelas como una verdadera comunidad de aprendizaje. Mi reto y mi compromiso es que la educación de México sea de las mejores de todo el mundo”.





Sobre Javier Duarte





Ricardo Anaya también se refirió a la demanda que interpuso en su contra el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte.

“Francamente, es un honor que me demande uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país. Por cierto, me parece muy curioso que no demande a López Obrador, habría que recordar aquellos años en los que el secretario del Trabajo de Duarte, estaba haciendo trabajo político a favor, justamente, del candidato de MORENA, de Cuitláhuac. Para mí es un honor que me demande Duarte, me parece muy sospechoso que al que nunca critica es a López Obrador”, puntualizó.

Finalmente, dejó en claro que él no cree en las amnistías ni en los perdones anticipados, “creo, más bien, en la aplicación estricta de la ley”.













