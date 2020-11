AMLO aterrizará en pista de Santa Lucía el 19 de febrero, promete SCT

Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes afirmó en su comparecencia ante comisiones unidad de Infraestructura y Comunicaciones, que el 19 de febrero el presidente López Obrador "estrenará" una de las pistas del aeropuerto en construcción, Felipe Ángeles.

"Me prometieron que el 19 de febrero, día de las fuerzas armadas y día de mi cumpleaños, vamos a hacer aterrizar en la pista uno al presidente, eso me prometió el general Vallejo y estoy muy entusiasmado con que así celebre mi cumpleaños, que aterricé el primer avión ahí", relató.

En una sesión de cinco horas y media, el recién nombrado titular de la SCT abordó varios temas.

En el tema aeroportuario señaló que para el nuevo aeropuerto están capacitando ya personal de la Sedena "capacitarlos en lo que es la operación iba a ser una situación perfectamente coordinada entre los tres aeropuertos (Toluca y CDMX) para que podamos funcionar sin ningún accidente". Y adelantó que en el caso del corredor del Istmo de Tehuantepec éste deberá transformarse en un proyecto internacional. "Yo creo que hay varios aeropuertos que se tienen que volver internacionales, por ejemplo el aeropuerto que fue militar en Ixtepec Salina Cruz, ahí el plan maestro del corredor transístmico va a requerir que ese aeropuerto no sea sólo nacional sino internacional porque ahí van a llegar personas de todo Asia al proyecto porque van a poner inversiones en los parques industriales", aseguró.

Sobre el impacto de la pandemia en el sector aviación informó que "llegamos a tener en el primer trimestre del año una reducción de hasta el 90% de pasajeros... De 3 mil operaciones diarias bajamos hasta 60... Apenas estamos recuperando el ritmo... Hubo una reducción del 94% de viajeros, prácticamente los aviones se quedaron sin pasajeros". El gobierno federal, dijo, apoyó con reducciones en tarifas de servicios aeroportuarios 100% en abril y mayo, 60% en junio 40% en julio y 20% en agosto, "hemos tratado de ayudar para que no vayan a quebrar", dijo. En cuanto a los contratos de arrendamiento enlistó reducciones del 40% en abril y mayo y 20% en junio. Agregó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) otorgó ampliaciones de crédito en combustibles.

"Esta el caso de Volaris que han tenido menos daño que otras. En el caso de Interjet ya se mencionó que tiene un problema con el SAT, una deuda muy importante con ASA respecto al combustible; estamos platicando y viendo la forma de apoyarlos para que no vayan a quebrar y puedan seguir pagando su salario, pero la empresa tiene que hacer un esfuerzo especial y conseguir financiamiento y crédito. Es un esfuerzo conjunto, pero no es sólo responsabilidad del gobierno federal", advirtió.

Precisó que el adeudo de Interjet es de 2 mil 568 millones de pesos con la federación y que de estos, mil 200 son por adeudo de combustible. "Nos preocupa mucho, no quisiéramos que Interjet cerrará porque sería otro fracaso. Pero también tenemos que ir viendo que el dinero que no nos paguen a nosotros, nos pega en el presupuesto con el recorte que tuvimos".

Refirió que ya se concluyó la rehabilitación del AICDMX (aeropuerto internacional de la ciudad de México) y que se trabaja en la construcción de siete salas de pasajeros en la terminal 2.

"YO CONTAGIÉ A ROSA ISELA DE COVID"

A pregunta expresa de la sesión de puertos a la Marina, Arganis señaló que la transición administrativa se he llevado a cabo en armonía con la Marina "y no ha implicado que se detengan ninguno de los proyectos de inversión para entregarlos en mejores condiciones". Entrado en detalles, el funcionario precisó haber sido él quien contagió de covid a Rosa Isela Rodríguez, extitular de administración de puertos. "También la persona que quedó en su lugar perdió a su esposo por el covid y también fue contagiada", dijo.

En el caso de la administración de los puertos explicó que se ha elegido a personal de Marina en retiro "le decía al presidente que son gente muy preparada y capacitada, que están respetando las áreas civiles no necesariamente militares, que en este caso son las áreas comerciales y obras marítimas. Incluso muchas veces el secretario de Marina me manda a mí proyectos para revisión porque todavía yo estoy a cargo de los puertos", precisó.

CARRETERAS

Arganis expuso que en este momento es prioritario impulsar toda clase de proyectos de construcción para la reactivación económica, sean privados o públicos, de infraestructura y comunicaciones, porque representan empleos para 7.2 millones de personas "y eso equivale al aumento del Producto Interno Bruto... Soy un promotor de que hagamos un esfuerzo conjunto y que nos olvidemos de partidos políticos para rescatar nuestro país sobre todo porque la pandemia no se afectado... Con la construcción se echan andar 132 ramas industriales y servicios y es el principal generador de empleo".

¿QUÉ HACER CON LOS CRUCES FERROVIARIOS SIN FIDEICOMISOS?

Contrario a lo que afirmó en su momento la bancada de Morena en el Congreso, en el sentido de que tener un fideicomiso de cruces carreteros era ocioso y que procedía su eliminación, el titular de la SCT argumentó que era lo contrario en un momento en que el gobierno federal pretende -paradójicamente- reimpulsar el uso del tren en el país y argumentó que ante el desinterés por el desarrollo de los trenes, la movilidad se concentró básicamente en las carreteras. "Transportar por tren es mucho más barato que por autotransporte y detona el desarrollo económico de una región", dijo.

"Sin embargo en muchos lados no hay plumas ni señalización en las vías y eso ocasiona accidentes, además de las imprudencias humanas. Necesitamos fondos para atender ese tema, necesitamos cruces ferroviarios seguros", expuso. Y agregó que tras la eliminación de este fideicomiso que protegía los cruces ferroviarios, mantiene comunicación directa con la Secretaría de Hacienda para obtener fondos y seguir mejorando los cruces ferroviarios.

"La austeridad pandémica nos ha recortado recursos, (el presupuesto asignado) no es lo que nosotros pedimos ni lo que quisiéramos, trabajaremos con los recursos que nos den y trataremos de hacerlo sentir en la mayor medida. Les pido ayuda para que nos ayuden con los recursos", solicitó a los diputados.

En cuanto al bloqueo de vías ferroviarias describió que regularmente esto suceden por manifestantes locales con problemáticas locales o estatales que no son de tipo federal. Sin embargo, precisó que esto causa grandes afectaciones; 138 bloqueos en lo que va del año "con afectaciones de 115 mdp lo que afectó directamente a las industrias automotrices e intermodales", dijo.

En el caso de la toma de casetas reiteró que Capufe (Caminos y Puentes Federales) detectó que son actividades del crimen organizado lo que ha causado pérdidas por más de 3.3 mil mdp. "Son actos delictivos con grado de violencia ¡hasta armados están! Afortunadamente la Guarde Nacional ya tomó posesión de las casetas".

EL VIADUCTO BICENTENARIO

Cuidadoso se no mencionar al caso Odebretch, y a pregunta expresa de los legisladores federales, Arganis afirmó que este es una concesión que otorgó el gobierno del estado a un particular "por cierto de no muy buenos antecedentes", refirió. Recordó que su construcción inició en el sexenio de Calderón y continuó en el sexenio de Peña Nieto. Y adelantó que el tema es revisado con el gobierno mexiquense "hay un equipo jurídico revisando el tema... Estamos buscando la mejor solución para todos los usuarios, es una inversión que no quiso el gobierno federal y que sí tenemos que recuperar y rescatar en su momento... Pero es una concesión con varios años por delante y hay contratos que se tienen que respetar y revisar por el equipo jurídico... No podemos revertirlo de golpe".