AMLO asegura que Meade y Anaya no levantan en precampaña

El año pasado fue el de más violencia en México, en los últimos tiempos, y ya desde la Revolución Mexicana, no había la violencia que se está padeciendo en el país y sí es un asunto grave; (por eso) no me va a importar que se cuestione lo que estoy proponiendo, porque tenemos que buscar que haya paz y tranquilidad. Deseo que dejen de asesinar a las autoridades, porque han perdido la vida presidentes municipales, ex alcaldes y diputados. (También) deseo con toda mi alma que ya no sigan asesinando a periodistas, que se detenga la violencia”, expresó el precandidato tabasqueño después de un evento en Chemax, Yucatán.