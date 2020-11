AMLO arremete contra presidente de la FIL de Guadalajara

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en la conferencia mañanera en contra de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del titular del patronato de la FIL, Raúl Padilla. Los señaló de formar partes del bloque opositor que mantiene una campaña en contra de su gobierno; sin embargo, funcionarios y simpatizantes de la 4T han asistido a las dos recientes encuentros libreros.

El mandatario mexicano señaló que las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han tenido dedicatoria en su contra.

"Se las metimos doblada", declaró Paco Ignacio Taibo II en la FIL Guadalajara de 2018 tras señalar la ruta legal a seguir si no se dan las modificaciones legislativas para asumir formalmente la titularidad del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En ese entonces, declaró: "Me pasé de lepero, pero si algo conquistamos este último julio es el derecho a llamar las cosas por su nombre: los ladrones, ladrones; los traidores, traidores; los enmascarados, enmascarados; los culeros, culeros. Por lo menos lenguaje y claridad".

Este viernes, AMLO reaccionó al video del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que Morena y los operadores de la Cuarta Transformación están detrás de ataque en su contra y de su gobierno.

"Nosotros no hacemos eso", dijo el presidente y aseguró que no tiene nada personal en contra de Alfaro.

Por otra parte, López Obrador apuntó que Alfaro forma parte de un "bloque de conservadores" y destacó la relación que mantiene con el líder del patronato de la FIL, Raúl Padilla.

"Es un líder histórico: Padilla. Las últimas Ferias del Libro de Guadalajara, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín, Krauze y todos ellos. Pero me entero de que en España le entregan el Premio Príncipe de Asturias a la FIL Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla y es el que da el discurso y me llamó mucho la atención un renglón: 'Debemos de defender al libro del populismo'.

"Pero es la decadencia, no sólo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios", lanzó.

"¿Desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara?", cuestionó López Obrador.





EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS PARA LA FIL DE GUADALAJARA





La Feria Internacional del Libro de Guadalajara obtuvo el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, apenas el 16 de octubre pasado.

El reconocimiento fue entregado sin público en el Hotel de La Reconquista en Oviedo, España, ahí se proyectó un mensaje de Raúl Padilla, presidente de la FIL.

Padilla dedicó su discurso a las víctimas de la pandemia de covid-19, así como para pedir la defensa del libro de los gobiernos populistas.

"Los libros y en general la letra impresa se alimentan de la libertad y a la vez la amplían. La modernidad política apareció con la libertad de imprenta, con el derecho a escribir y publicar sin restricciones. Defendamos este valor fundamental, con más razón frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra gerencia liberal y ponen en riesgo la democracia", manifestó.

(Luis Ramos)