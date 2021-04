AMLO arremete contra INE y dice que hasta lo quieren arrestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar del proceso electoral y bateó una pregunta de una posible reforma electoral para que las elecciones no cuesten tanto, ya que dijo que lo pueden multar y hasta arrestar.

"Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, no digo nada.

"Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia, sobre eso no podemos callarnos, tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia", lanzó este lunes en conferencia mañanera.

López Obrador sí hablo sobre el INE y le pidió estar a la altura del proceso electoral, garantizar comicios libres y respetar la libertad de los ciudadanos.

"En el caso del INE tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres, pero eso, como tú también lo comparto, depende de la gente, la libertad no se implora, la libertad se conquista.

"No es, a ver, 'los directivos o consejeros del INE van a ser los jueces y ya nosotros como ciudadanos no hagamos nada', no, no, la democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos y no solo es ir a votar, es votar y defender el voto, así ha sido siempre o así lo hemos hecho para avanzar en el establecimiento de una auténtica democracia en el país", dijo el mandatario mexicano.

El presidente exhibió en la pantalla de la mañanera a firmantes de un desplegado en su contra, entre los que destacó al consejero del INE Ciro Murayama, quien –afirmó- es el que lo quiere arrestar.

"La señora María Amparo Casar. ¿Dónde está Ciro Murayama? Acá está, es consejero actual, es el que me quiere arrestar. Pero ese es otro asunto, ellos fueron los que avalaron el fraude del 2006. También, papá Enrique Krauze y el hijo", expuso.





¿QUÉ SABEMOS DEL CASO DEL APERCIBIMIENTO A AMLO?





Debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no respetó la veda electoral y el 20 de abril volvió a abordar el tema por segunda ocasión, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que fue apercibido "para que ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y denuncias el 19 de abril".

El INE señala que en caso de persistir el desacato el presidente López Obrador podría recibir desde una amonestación pública hasta una multa de 5 mil salarios mínimos -615 mil pesos- e incluso un arresto de 36 horas.

Mediante comunicado el INE, informó que las conductas del mandatario podrían ser violatorias de los artículos 41 y 134 constitucional.

Sin embargo, en la mañanera de este 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había recibido aún el apercibimiento del INE por haber vuelto a hacer propaganda durante la conferencia del martes pasado.

Ante esto, López Obrador solicitó a las autoridades electorales cuál fue su falta para poder cuidarse y no volver a afectar a nadie.

Aseguró que en sus mañaneras nunca se pronunciará ni se referirá en contra o a favor de partidos políticos o candidatos, aunque aseguró que mantendrá su postura de que no se usen recursos públicos en el proceso electoral.

"Me enteré por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que ellos están planteando. Vamos a esperar a que oficialmente nos llegue la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar", lanzó.

Al respecto, el viernes el INE hizo pública la notificación del apercibimiento que mandó la tarde del jueves al presidente ante nuevo violación a la veda electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el INE detalló que informó al mandatario a través de la Consejería Jurídica.

El apercibimiento del @INEMexico al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente ??. pic.twitter.com/6bF4vx9Koa — @INEMexico (@INEMexico) April 23, 2021





ANTECEDENTES





Las declaraciones de López Obrador ocurren después de que Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió "una profunda reforma electoral".

"Ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda, que impida, entre otros puntos, ver a un Instituto Nacional Electoral totalmente fuera del principio de la legalidad", declaró Monreal el sábado.

La pugna entre el partido del presidente y el INE ha crecido antes de las elecciones más grandes de la historia de México el 6 de junio, cuando 94 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

El caso más controvertido ha sido el de Félix Salgado Macedonio, aliado de López Obrador, acusado de violar o abusar de cinco mujeres al que el INE canceló su registro como candidato a gobernador de Guerrero por no entregar su informe de precampaña interna como exige la ley electoral de México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá este martes sobre su futuro en el caso electoral que más ha acaparado la atención del país por la movilización de feministas y el rechazo de mujeres de Morena a pesar del respaldo de López Obrador.

El INE también ha cancelado la candidatura de casi una decena de aspirantes a diputados de Morena y del candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón.

Además, López Obrador ha acusado a quienes defienden al INE de avalar el presunto fraude electoral que él dice que padeció en 2006, cuando perdió la elección presidencial ante el derechista Felipe Calderón.

"Se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de información, bueno el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto", aseguró este lunes.

El presidente de México afirmó que sus declaraciones no se relacionan con su partido ni con el apoyo a sus candidatos.

"Esto es hablar de la democracia, si México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción, entonces necesitamos la democracia", sostuvo.

AMLO CEDE VACUNAS A LA INDIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes su solidaridad con India, que afronta una ola de covid-19 que rompe récords mundiales, y anunció que cederá las vacunas de AstraZeneca contratadas con ese país.

El mandatario se refirió en su rueda de prensa matutina al contrato de febrero con el que el Gobierno de México adquirió 2 millones de dosis de AstraZeneca del Instituto Serum de India (SII), una cantidad que el país esperaba duplicar.

"¿De qué manera nosotros ahora estamos apoyando aun con nuestras limitaciones? Pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas y ya les mandamos decir que no las vamos a necesitar, que comprendemos la situación", declaró.

Desde Palacio Nacional, el presidente "lamentó mucho" la situación de India, que este lunes superó los 17 millones de casos de la covid-19 y más de 195,000 muertes con contagios diarios que han rebasado los 300,000, más que ningún otro país.

India es el cuarto país con más muertes por covid-19 del mundo, por debajo de México, que acumula casi 215,000 decesos y más de 2.3 millones de contagios.

"Hemos expresado nuestra solidaridad al presidente (Narendra) Modi, que se ha portado con México muy solidario, muy fraterno, incluso en lo personal, cuando yo fui afectado por el covid", indicó López Obrador.

Además de México, una docena de países, incluido Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, han ofrecido a India el envío de suministros médicos para aliviar la crisis de recursos de la nación de más de 1,300 millones de habitantes.

El envío de componentes químicos y principios activos para la fabricación de medicamentos es clave para India, sede del mayor productor de vacunas del mundo, el Instituto Serum, productor de la fórmula anticovid de AstraZeneca.

López Obrador justificó que India conservase las dosis negociadas con México con el argumento de que su país tiene garantizado el fármaco para cumplir sus metas de inmunización, incluyendo vacunar a los más de 15 millones de adultos mayores para abril con al menos una dosis.

"Es una forma de expresar nuestra solidaridad, ya nosotros estamos resolviendo de que no nos falten las vacunas, vamos bien", insistió.

México también autorizó este mes el uso de emergencia de la vacuna Covaxin de India contra la covid-19 aunque, por ahora, no hay un plan de compra del biológico.





(Luis Ramos)