AMLO apura a FGR en caso Videgaray para evitar acto publicitario

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a aplicar el principio de justicia rápida y expedita en el caso del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de modo que no se le acumulen los casos y se preste a una situación de consumo publicitario o propagandístico.

"Lo único que yo quisiera como cualquier otro ciudadano es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, o sea, que no haya espectacularidad como era antes. Porque ahí va ocho columnas: se le investiga, se le encontraron propiedades en el extranjero. Todas esas acusaciones de tipo político y más ahora que vienen las elecciones, hay que cuidar todo eso.

"Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, que rápido la Fiscalía, esto lo digo con todo respeto, la Fiscalía ya desahogue todos esos casos", lanzó el presidente en conferencia mañanera.





RESPETO AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA: AMLO





El mandatario mexicano señaló que la FGR es la encargada de investigar el caso de Luis Videgaray y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sólo aporta información cuando la requiere la Fiscalía.

"Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la UIF. No se puede actuar por separado. Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía, ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Sólo que la FGR solicite a la UIF información se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía.

"No podemos nosotros como Ejecutivo o UIF estar investigando si no existe una solicitud de la FGR o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero. Pero, todo eso es para entregarlo a la Fiscalía, no para nosotros presentar una denuncia. Y, tampoco podemos dar a conocer esta información con el propósito de no afectar el debido proceso", comentó López Obrador.

Apenas ayer miércoles, la UIF dio a conocer que se mantiene abierta una indagatoria contra Videgaray, la cual sale de las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción del exsecretario de Hacienda y el expresidente Enrique Peña Nieto.

PIDE SER RESPONSABLES CON NUEVA LEY SOBRE LA MARIGUANA

El presidente López Obrador llamó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a las autoridades tener confianza en los mexicanos, tras la aprobación en el Senado del dictamen que regula el uso de la mariguana y con el cual se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con la cual se regula el cultivo, producción, distribución, venta y su consumo para uso lúdico.

"Que se actúe con responsabilidad y yo creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre el uso de la mariguana, tener confianza en las personas y buscar hacer el bien", dijo el presidente.

Destacó que lo importante es que México está llevando a cabo cambios profundos de mentalidad, por lo que hay más responsabilidad social, más conciencia y esto es parte de el propósito de seguir llevando a cabo una revolución de las conciencias, en donde cada uno de nosotros sea responsable de nuestros actos, que no se impongan las cosas, que nosotros aprendamos a autolimitarnos y que actuemos en libertad.

Señaló que no se deben prohibir las cosas y resaltó lo importante que es el desarrollo de las libertades.

RESPONDE A BLOOMBERG

El presidente López Obrador señaló que fue un exceso y un error que Bloomberg News colocara a México en el peor lugar para vivir durante la pandemia.

"No creo que sea un asunto de México, esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero, no creo que sea por eso, creo que es un error, en una de esas hasta va a haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México.

"No afecta en nada, la mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto de estas publicaciones, cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México, es una minoría y por qué lo hacen, bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo, Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero", lanzó.

(Luis Ramos)