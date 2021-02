AMLO, apenado por acto sin sana distancia en Matamoros

MATAMOROS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no ir a sus eventos en el estado de Tamaulipas, ya que en acto de ayer jueves se rompió la regla de la sana distancia.

“No lo conseguimos. Ayer se rompió la sana distancia durante un evento. Es muy riesgoso que se agrupe mucha gente, quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación”, dijo en su conferencia mañanera en Tamaulipas.

López Obrador recalcó que “no podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos”.

Destacó que quien se acerque a sus actos en Tamaulipas será porque es conservador.

El presidente López Obrador estuvo ayer a las 16:00 horas en la colonia Ampliación Solidaridad, en Matamoros, ahí se acumuló gente desde temprano para demostrar su apoyo al tabasqueño.

La cantidad de público rebasó las 50 personas que tenía previstas la Presidencia de la República.

López Obrador declaró que estaba apenado por este acto político sin sana distancia, por lo que buscó acortar su discurso y llamó a los asistentes a retirarse para que no se provocaran contagios.

“La verdad, me siento apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía, y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardarme mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”, dijo.

En Matamoros el presidente @lopezobrador_ hizo tiempo récord en su discurso: habló poco más de tres minutos porque la gente acudió a verlo... sin sana distancia. pic.twitter.com/UYb2luSc8a — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 27, 2020





(Luis Ramos)