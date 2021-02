AMLO anuncia que se hará ¡su novena prueba covid!

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que casi todas las semanas se hace un prueba para estar seguro que no tiene covid-19 y no contagiar, por lo que hasta ahora suma entre 6 y 8 test en los que ha salido negativo al virus.

En conferencia mañanera, López Obrador indicó que las pruebas se las hace los martes, por lo que mañana se realizará una más.

Tras ser cuestionado sobre el nuevo positivo dentro de su gobierno, esta vez el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, dijo que este personaje se encuentra en aislamiento y bien de salud.

El presidente aseguró que hasta ahora no ha presentado ningún síntoma, sin embargo, se hace pruebas para no contagiar.

#Video | El presidente asegura que se ha ce pruebas de #COVID de manera frecuente para evitar la propagación de la pandemia. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/9g2Qb4cugn — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

“Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, hay calentura, dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Yo no he tenido afortunadamente eso, me hago una prueba por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie, por lo general me hago la prueba los martes”, dijo.

“Son varios los integrantes del gabinete que han padecido covid, a unos les ha pegado muy fuerte y van saliendo, ahora le pegó al almirante Ojeda, hemos tenido comunicación y está bien, hablé con él antier y ayer, pero estuvimos juntos el viernes y bueno todos los días en la mañana nos reunimos para ver lo de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente hay contagio”, manifestó.

#Video | @lopezobrador_ afirma que él está sano y sigue todas las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia; igualmente pide a la población no confiarse. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/opNN9yQ187 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

LA CAPTURA DE CIENFUEGOS

El presidente López Obrador señala que pedirá pruebas a Estados Unidos sobre el caso que llevan contra el general Salvador Cienfuegos, ya que en México no se sigue ningún proceso en contra del militar.

#Video | ¿Qué tan involucrado está el ejército en el narcotráfico? AMLO responde durante la #ConferenciaPresidente. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/mDCebbBoB8 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

#Video | @lopezobrador_ responde sobre la operación que EU hizo para detener a Cienfuegos y si el gobierno de México está resentido porque ésta tiene poco más de un año. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/9BbVqG054M — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

REVELA NOMBRES DE GRANDES DEUDORES QUE YA PAGARON AL SAT

El presidente López Obrador señala que dos grandes empresas ya se pusieron a corriente, tras pagar deudas que sumaban cerca de 100 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Los grandes contribuyentes en este año han pagado de deudas cerca de 100 mil millones de pesos, estoy hablando de grandes” empresas, dijo

Dio a conocer que este par de empresas son Walmart y Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

En mayo pasado, se conoció que dos empresas lograron acuerdos con el SAT para pagar millones de pesos en impuestos atrasados.

CASO LORET DE MOLA

#Video | “No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”, dice @lopezobrador_ sobre el conflicto de su hermano Pío López Obrador. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ayOxU7C2B8 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2020

(Luis Ramos)