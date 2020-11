AMLO anuncia nuevo formato de examen de residencia para médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves un presupuesto de cerca de 3 mil millones de pesos para un programa que busca incrementar el número de médicos especialistas.

En conferencia mañanera, López Obrador comentó que en el mediano plazo espera tener los médicos que requiere el país.

El mandatario mexicano dio a conocer que su gobierno heredó "un déficit de médicos especialistas", ya que en el periodo neoliberal no era una prioridad fortalecer el sistema de salud pública.

A su vez, Alejandro Svarch, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), reconoció el déficit de médicos especialistas que hay en México.

En un video proyectado en la mañanera, se informó que en los últimos 20 años, de 43 mil aspirantes que presentaron en examen para ingresar a una especialidad médica, sólo se aceptó a 9 mil 300, dejando fuera al 80 por ciento.

Buscan aumentar al doble las posibilidades para que médicos sean aceptados para especialidades en el país, a través de un programa para que los médicos obtengan becas-plazas.

EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIA

Para diferenciarse del periodo neoliberal, presentó la nueva modalidad para el examen nacional de residencia para médicos que buscan especializarse.

Aseguró que mediante este nuevo método se garantizará el ingreso a más de 18 mil estudiantes y se liberarán alrededor de 1,500 becas para el extranjero bajo la promesa de que los estudiantes tienen que regresar a trabajar en el Estado.

"Es un nuevo examen y está siendo custodiado por el Ejército, nada de que se venden las respuestas como antes se hacía", lanzó.

Asimismo, informó que todos los trabajadores de la salud contratados para la pandemia contarán con una plaza de base al igual que los trabajadores que estaban esperando su basificación.

En materia educativa, reveló que hasta el momento han sido basificados 287 mil maestros sin intermediarios y sin la intervención del dedazo de los líderes sindicales: "es un dato que no se conocía y vamos por más".

Y OTROS TEMAS

Hizo un llamado especial a Tabasco por el tema de las inundaciones, manifestó que el problema de las presas se va a remediar y aceptó que por un error de cálculo de la CFE se recrudecieron las inundaciones: "ya estamos atendiendo".

En la sección de bohemia, pidió que pusieran la canción de "La Casita" de Óscar Chávez para ejemplificar la corrupción y el influyentismo; al mismo tiempo, defendió a su esposa por haber sido integrada al Sistema Nacional de Investigadores: "no fue imposición, ella es investigadora".

Sobre su hermano Pío Obrador, y su petición al INE de retirar la investigación en su contra, dijo que tiene que proceder la ley y que "yo ya no me pertenezco y no le voy a fallar al pueblo".

En el tema de salud, presentó una historieta para prevenir las enfermedades y alentar la buena alimentación; con el título "¿Qué estás tragando?" busca hacer conciencia en la gente y mejorar hábitos.

Finalmente, a 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, pidió al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, un informe sobre los avances en la investigación: "todos estos casos de feminicidios los ve la "Segob".





(Luis Ramos)