AMLO anuncia megaconsulta para 10 programas sociales y 3 proyectos

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que los próximo 24 y 25 de noviembre se realizará una nueva consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos sobre la implementación de 10 programas sociales y tres proyecto de infraestructura.

Entre los programas sociales que se van a consultar están el apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad y las becas para estudiantes, en tanto que los proyectos serán la construcción de una refinería en Tabasco, el corredor del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

"En el caso del Tren y en caso de estos programas que se van a consultar yo con toda transparencia autenticidad les digo que voy a defender estos proyectos es decir no va a ser como la consulta en el caso del aeropuerto que yo actué con imparcialidad", adelantó el próximo mandatario en entrevista en el aeropuerto de Mérida, Yucatán.

El político tabasqueño se dijo confiado en que la consulta dará luz verde a todos sus proyectos, especialmente al Tren Maya.

"La verdad es que yo tengo encuestas y tengo mucha confianza de que la gente va a votar porque se construya el tren maya porque no perjudica a nadie, al contrario, beneficia a mucha gente y sobre todo beneficia a los habitantes del sureste que son los más pobres de México", señaló.

López Obrador dijo que la consulta será igual a la que se realizó para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ya que, afirmó, esta no tuvo irregularidades.

"La misma en los mismos lugares, en los mismos lugares que se llevó a cabo la consulta sobre el aeropuerto creo que son mil 100 casillas, mil 73 casillas ahí mismo se va a llevar a cabo esta consulta", explicó.

En este sentido, dijo que respetará a quienes se han manifestado en contra del resultado de la consulta sobre el aeropuerto.

"Son libres los que se manifiestan en contra de las consultas, los que ayer se manifestaron en contra de las consultas los que se manifestaron a favor de que se construya el aeropuerto en Texcoco son libres y merecen nuestro respeto (...) Yo cuando estaba en la oposición marchaba y me manifestaba y nadie me silenciaba nadie me callaba entonces es lo mismo todos los mexicanos tenemos derecho a manifestarnos a expresarnos y si hicieron esa marcha ayer y van a continuar con otras marchas nosotros siempre vamos a respetar", destacó.

Mañana martes 13 de noviembre de 2018 el presidente electo cumplirá 65 años, el tabasqueño adelantó que su deseo será el de vivir seis años más.

"Que nos vaya bien, que la naturaleza, el creador, la suerte, me den cuando menos seis años de vida que son los que voy a estar en el gobierno o aspiro a estar en el gobierno, seis años para juntos con muchos mexicanos, con millones de mexicanos, llevar a cabo la transformación del país", finalizó.

