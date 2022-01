AMLO anuncia cambio en ruta de Tren Maya; pasará detrás de hoteles

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se hará un nuevo trazo en el Tren Maya, para que avance por detrás de hoteles de la Riviera Maya.

"Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, que cooperen", hizo el llamado el presidente en conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer que "se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es atrás, es un nuevo trazo y he comisionado al Secretario de Gobernación que ayude. No podemos detenernos, son obras que debemos terminar a finales del año próximo. Mientras más pronto esté el trazo, mejor".

En 2021, el mandatario mexicano ya había comentado que un tramo del Tren Maya podría ser elevado o a ras de tierra, pero que aún no había sido definido.

"Se están analizando dos opciones: Una, que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca del mar Caribe, no cerca de la playa. Esa es una posibilidad. Y la otra es el derecho de vía de la carretera, nada más que hacia arriba, un viaducto, un segundo piso. Se está analizando la mejor opción. Pero tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra", afirmó en noviembre del año pasado.

López Obrador señaló que la construcción de ese tramo será responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

(Luis Ramos)