AMLO anuncia a las 3 nominadas para vacante en la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Segob; Ana Laura Magaloni, presidenta de la Comisión Técnica de la Transición en la capital, y Ana Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), integran la terna para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como prometió ayer, todas las nominadas son mujeres.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, dijo que el Senado de la República podrá elegir en libertad. "Los senadores podrán elegir como siempre en libertad", apuntó.

López Obrador subrayó que "uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo y en el Legislativo. No hay línea o la línea es que no hay línea".

"Son tres mujeres que estamos proponiendo. Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Rios Farjat" @lopezobrador_ enlista a las candidatas para la vacante a ministro en la @SCJN pic.twitter.com/T3KNvkJDih — La Silla Rota (@lasillarota) November 22, 2019

El senador del PAN, Damián Zepeda, reclamó de dónde vienen dos de las tres mujeres que propuso el presidente López Obrador para la Suprema Corte, ya que hoy en día forman parte de su gobierno.

Dice @lopezobrador_ y #Morena que respetan autonomía e independencia del Poder Judicial. Acto seguido el Presidente envía terna propuesta a @SCJN incluyendo no a 1 sino a 2 integrantes de su gobierno. Si, así, de plano, de la oficina del gobierno a la oficina de la Corte, q tal? — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 22, 2019





CELEBRA AVAL A PRESUPUESTO 2020





Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, el presidente López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para garantizar recursos para los programas sociales.

El mandatario destacó que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo, y se dará prioridad a los adultos mayores, niños, niñas, entre otros; señaló que también habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios.



"Agradecer a los diputados porque se aprobó el presupuesto para 2020 y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente, para el bienestar del pueblo", celebró el titular del Ejecutivo federal.



"Agradecerle a los diputados porque se aprobó el #Presupuesto2020" @lopezobrador_ mencionó cómo será distribuido pic.twitter.com/wk7msZt4Pq — La Silla Rota (@lasillarota) November 22, 2019

"ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEBEN APRETARSE EL CINTURÓN"

Luego de que los diputados aprobarán el presupuesto de egresos 2020, que incluye reducciones a órganos autónomos como la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que "todos se deben ajustar a la austeridad".

Aunque concedió revisar el presupuesto, el mandatario federal señaló que todas las entidades de gobierno deben tratar de hacer más cosas con menos dinero.

Ayer, el INE advirtió que un recorte de mil millones de pesos, como fue lo avalado esta madrugada por el Congreso, pondría en riesgo a la democracia.

De igual forma, el instituto advirtió que algunas propuestas en el Legislativo, como reducir el periodo de los consejeros, es un plan que busca restar autonomía a la autoridad electoral.

SEMBRANDO VIDA





"Decirle a los guerrerenses en la Costa Chica, a los oaxaqueños, que sí, que vamos a estar ahí, que vamos a apoyar a los mexicanos de esa región, de mucha tradición cultural, ahí se unen la cultura indígena con el pueblo afromexicano, el más numeroso de todo México", señaló el presidente López Obrador al adelantar su visita a dicha región del país.

Informó que para el próximo año, el programa Sembrando Vida llegará a aquella región del país (con alta presencia de afromexicanos), para mejorar sus condiciones de vida y laborales.

"Estamos trabajando allá, todo lo que es la Costa Chida de Oaxaca y de Guerrero, de Pinotepa a Metepec, con población negra, estamos trabajando allá, y aplica lo mismo que para el indígena que para el afroamexicano, la pensión –para adultos mayores-, es a partir de los 65 años, yo voy a ir para allá, ahora que estoy visitando a los pueblos originarios", subrayó López Obrador.

El mandatario indicó que los habitantes de la región están muy marginados, son muy pobres, como la población indígena, pero van a ser atendidos, "Sembrando Vida no entró ese año, pero ya va a aplicarse para 2020", subrayó.